Slaughter to Prevail y Marylin Manson: los altos vuelos del Knotfest 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la expectativa que conllevó toda una tarde de programación metalera del Knotfest, Marylin Manson desató la locura en un escenario que tuvo previamente una energía cargada de euforia con Slaughter to Prevail.

Con un cartel que tuvo a Falling In Reverse, Wage War, Fit For An Autopsy, Shinedown, Hanabie, Slaughter to Prevail, y el ídolo Marylin Manson, la tarde y noche en el Estadio Fray Nano se vivió con devoción por la música oscura.

El punto decisivo del Knotfest llegó con Slaughter to Prevail a cargo de Alex Terrible o la ‘bestia rusa’, quien, acostumbrado a dominar el escenario y hasta el slam, le costó un poco coordinar a los metaleros ante la resistencia por parte de los seguidores de Manson que se negaban a moverse de primeras líneas.

Más tarde entre humo, juego de luces, momentos de oscuridad y silencio intencional, Marylin Manson entregó toda una experiencia entre lo estético y lo musical con su “One Assassination Under God Tour” 2025, luego de su paso por Europa, Estados Unidos, y hasta una fecha en San Luis Potosí en octubre pasado.

Los asistentes vivieron un momento que solo se equipara a fuerza y rito en escena. Afuera del Fray Nano la locura también era perceptible, los que no entraron disfrutaron de la música hasta con ‘chela’ en mano.

Tras seis años de ausencia en el país, el regreso de Manson a la capital mexicana se vivió para muchos como una primera vez, dejando en claro porqué es un indispensable de su género, al provocar, confrontar y dejar su sello indiscutible.

Entre gritos y hasta lágrimas los presentes se dejaron llevar por Manson en una noche que ya se recuerda como única.