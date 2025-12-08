FIL Guadalajara 2025 rompe números de asistencia; Italia, el invitado (otra vez) para 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el acto de cierre de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, luego de nueve días de actividades en donde se presumieron 953 mil 112 visitas –45 mil más que en 2024–, se dio a conocer a Italia como el país invitado para el 2026, adelantando su lema a partir de una frase de “El nombre de la rosa”, volumen de Umberto Eco: “El mundo nos habla como un gran libro”.

En su balance final, Marisol Schulz, titular de la FIL Guadalajara, afirmó que la asistencia para este año fue masiva, recordando la numeralia en materia de editoriales, sellos, stands y asistencia, que este año fue superior en la Expo Guadalajara, además de ingresos y utilidades.

“Estamos llegando al millón de asistentes en 43 mil metros cuadrados de exhibición, donde hubo presencia de dos mil 790 sellos editoriales de 64 países que ofrecieron 450 mil títulos disponibles…

“Puedo decir que tuvimos ingresos por 131 millones 258 mil 454 pesos, y egresos por 128 millones 100 mil 379 pesos. Tenemos una utilidad relativa de tres millones 185 mil 075 pesos. Esto es importante decirlo porque tras la pandemia (2020) tuvimos años muy difíciles, pero hoy económicamente hablando, la feria es autosuficiente”.

Sobre el número de asistencia –953 mil 112 visitas, 45 mil 812 más que en 2024–, Schulz mencionó que este año hubo personalidades que atrajeron más gente, como fue el caso del actor Richard Gere y el cantautor Joan Manuel Serrat, dos de las actividades más solicitadas y en su máxima capacidad que dejaron a un centenar de personas afuera.

Aunque la directora de la FIL comentó que, aunque el número de visitas no les roba la calma en materia de organización, pues la calidad sigue siendo prioridad en la programación, la Expo Guadalajara (con espacio de 119 mil metros cuadrados) este año rozó el límite de su capacidad y seguirá siendo el lugar que albergará el encuentro literario.

Además de esto, se mencionó que las actividades con Cristina Rivera Garza, Chimamanda Ngozi Adichie, Venki Ramakrishnan, Pavel Gabor, y Gael García Bernal, fueron los de mayor número de asistencia.

Durante esa misma conferencia se dio a conocer el cambio de invitado para la FIL 2026, de Barcelona a Italia, nación que repite visita luego de su presencia en 2023, y el cambio de batuta lo recibió Filippo La Rosa, ministro plenipotenciario y director central para la Promoción de la Cultura y la Lengua Italiana; y Raquel Gil, representante del gobierno italiano.

Esto en el marco de los 150 años de relaciones diplomáticas Italia- México, año que coincidirá con los 800 años del nacimiento de San Francisco de Asís, considerado “padre de la literatura italiana"; más los 200 años de nacimiento de Carlo Collodi, autor de “Pinocho”; los 100 años del natalicio de Dario Fo (Premio Nobel de Literatura, 1997); y el décimo aniversario del fallecimiento de Umberto Eco.