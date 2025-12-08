La futura compra de Warner Bros por Netflix: esto es lo que se sabe

MADRID 8 Dic. (Portaltic/EP).- Tras el reciente anuncio de la futura compra de Warner Bros por parte de Netflix, se prevé que los usuarios dispongan de acceso a más series, películas e, incluso videojuegos, aunque la compañía pretende mantener ambos servicios separados y deberá enfrentarse al escrutinio de los reguladores de competencia globales.

La compañía anunció su plan de compra el pasado viernes, cuando detalló que, tras la separación de Discovery Global, adquirirá Warner Bros. por un valor empresarial total de 82 mil 700 millones de dólares (70 mil 918 millones de euros al cambio).

Este anuncio eleva aún más a la plataforma de 'streaming' como uno de los gigantes del cine, al incluir los estudios de cine y televisión de Warner Bros, HBO Max y HBO, en el acuerdo de compra.

Para los usuarios, esto se traducirá en una ampliación del catálogo de contenido disponible, integrando títulos y franquicias clave como el mundo de Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Juego de tronos y el Universo DC junto a Stranger Things, Merlina, El juego del calamar, Bridgerton y Las guerreras k-pop, entre otros éxitos de Netflix.

No obstante, Netflix ha aclarado que espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros, así como "aprovechar sus fortalezas", haciendo referencia a los estrenos de películas en salas de cine para los títulos de Warner Bros.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, manifestó que, al unirse con Netflix, garantizarán que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes para las próximas generaciones".

ADEMÁS DE PELÍCULAS Y SERIES, MÁS VIDEOJUEGOS

Sin embargo, esta adquisición no solo beneficiará a nivel de cine, sino que también resaltará el impulso que dará a Netflix en el sector de los videojuegos, al absorber la división de Warner Bros Games, como ha confirmado la compañía al medio TweakTown.

Es decir, el acuerdo incluye estudios de videojuegos propiedad de Warner como NtherRealm, productor de la franquicia Mortal Kombat, y Avalanche Software, desarrollador de Hogwarts Legacy, uno de los títulos más aclamados de la compañía del que, incluso, Warner Bros trasladó su intención de lanzar una secuela.

Otro de los estudios de videojuegos que absorberá será Rocksteady Studios, a cargo de juegos como los de la trilogía Batman: Arkham y Suicide Squad: Kill the Justice League, aunque este último no ofreció buenos resultados para la compañía. Igualmente, también incorporará el estudio TT Group, que fue el encargado de desarrollar los juegos de la saga Lego.

Esto podrá suponer un avance en la intención de Netflix de crecer en el sector de los videojuegos con títulos accesibles desde cualquier pantalla, ampliando sus plataformas, tras sus últimos anuncios de juegos en la TV con Party Games y títulos como A Rebel Moon Game.

POSIBLE MONOPOLIO

Con todo ello, está previsto que el proceso de compra se cierre oficialmente en un plazo de 12 a 18 meses, después de que se produzca la separación previamente anunciada de Discovery Global.

Sin embargo, esta compra también estará sujeta al escrutinio de los principales reguladores antimonopolio del mercado, como es el caso de los órganos de competencia de Estados Unidos y Europa, que se prevé que analicen la compra y fusión de ambas compañías, además de cómo podría afectar a la competencia y a los consumidores, al tratarse de dos de las más grandes del mercado.

Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que, aunque Netflix es una gran empresa, la adquisición de Warner Bros significará "una cuota de mercado muy grande", por lo que habrá que "ver qué pasa", tal y como ha recogido The Hollywood Reporter.

Al respecto, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, ha subrayado durante una conferencia con inversores realizada tras el anuncio de compra, que el acuerdo favorece "al consumidor, a la innovación, al trabajador, a la creación y al crecimiento", por lo que la intención de la plataforma es "colaborar estrechamente" con todos los gobiernos y organismos reguladores pertinentes, "con la plena confianza" de que obtendrán todas las aprobaciones necesarias.

POR EL MOMENTO, NO AFECTARÁ A LOS USUARIOS

Teniendo todo ello en cuenta, este acuerdo de compra no se traducirá en consecuencias instantáneas para los usuarios suscritos a los servicios de suscripción de Netflix o de HBO Max quienes, según aclara la propia Netflix en su página de ayuda, no habrá ningún cambio en los planes actuales.

"Nada va a cambiar en lo que refiere a tu suscripción. Puedes seguir disfrutando de una gran variedad de películas, series, juegos y eventos en directo de gran calidad en tu plan de suscripción actual", ha aclarado la compañía, al tiempo que ha señalado que, para utilizar los servicios de HBO Max y Warner Bros, actualmente se debe continuar accediendo por separado.

Así, ha sentenciado que, por ahora, tampoco va a haber ningún cambio en los contenidos de Netflix, sino que ambas plataformas continuarán funcionando de forma independiente hasta que la transición se haya cerrado por completo. De la misma forma, ha asegurado que Warner Bros seguirá produciendo nuevas películas y series por su parte.