“Gráfica y literatura”, en la mirada de Sergio Hernández y Francisco Toledo en el IAGO. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Espacio icónico del sureste del país, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) acaba de inaugurar una muestra especial con obra de Sergio Hernández y Francisco Toledo (1940-2017) en torno a la gráfica y literatura.

Se trata de la exposición “Capitulo II: Gráfica y literatura” sobre dos clásicos de la lectura universal: ‘Alicia en el país de las maravillas’ y ‘Pinocho’, como parte del ciclo ‘Variaciones de papel’ que, a su vez, dialoga con otros dos recintos oaxaqueños, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Centro de las Artes de San Agustín.

La exhibición aborda la creación a partir de las múltiples posibilidades del libro como espacio de producción reflexión, en el caso de Toledo es una revisitación a su obra de 2012, pues hay que recordar que en ese año presentó su visión ilustrada de “Pinocho”, cuento de Carlo Collodi, que fue publicado por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ahora Secretaría de Cultura).

En el caso de Hernández, es una regresión a su proyecto de 2018 en donde reinterpretó el clásico cuento de Lewis Carroll, ‘Alicia en el país de las maravillas’, enfocándose en temas como la imaginación y la búsqueda de identidad.

El curador de la muestra, Rigoberto Díaz Julián, señaló que ambas propuestas ofrecen una lectura que va más allá de la simple ilustración de historias asociadas con la literatura infantil.

“Son obras gráficas que nos invitan a regresar a los textos para descubrir elementos que antes no habíamos percibido.

“Las obras gráficas se realizaron a partir de dos libros clásicos infantiles: en el caso del artista Sergio Hernández, creó una carpeta a partir de la interpretación que hace de Alicia; mientras que el maestro Toledo hizo lo mismo con Pinocho”.

La exposición se complementa con una selección de libros ilustrados que forman parte del acervo del IAGO, en donde el instituto profundiza en la literatura y la gráfica como un diálogo con múltiples formas en que la palabra escrita puede transformarse en imagen.

En añadido, se presenta un conjunto de ejemplares de colección de la ‘Biblioteca del Niño Mexicano’?y diversos libros infantiles publicados por la SEP, pertenecientes a la colección Chapulín, realizados entre las décadas de 1940 y 1980.

El ciclo ‘Variaciones de papel’ se integra por las exposiciones “Fotografía y libros”, que actualmente se puede visitar en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo; Capítulo II: Gráfica y literatura, en el IAGO; y “Recopilar y editar”, presentada en el Centro de las Artes de San Agustín, que revisa la labor de Toledo a partir de los proyectos editoriales que impulsó.

“Las tres exposiciones exploran las múltiples posibilidades del libro como espacio de creación, investigación y memoria, y celebran casi cuatro décadas de trabajo continuo en torno a la gráfica, la edición y la lectura”. ?

? “Capítulo II: Gráfica y literatura”?estará abierta al público en el IAGO, ubicado en Macedonio Alcalá 507, en la capital oaxaqueña hasta el 20 de marzo de 2026. El horario de visita es de lunes a domingo, de 9 a 20 horas.