System of a Down regresa a México con IDLES como invitado especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tendencia de este martes entre los amantes del nu metal y progresivo es el anuncio del regreso de System of a Down a México para el 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, tras casi ocho años de ausencia.

Luego del rotundo éxito de su gira por estadios en Norteamérica, Daron Malakian (guitarra y voz), Serj Tankian (voz y teclados), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería) llegarán a tierra azteca, además de añadir fechas en Latinoamérica, Europa y Reino Unido.

Según información de la promotora Ocesa, SOAD no vendrá solo, pues los acompañarán la banda británica de rock, IDLES.

La preventa para fans de System comenzará este 10 de diciembre a las 10:00 horas; un segundo momento vía tarjetahabientes de Banamex tendrá lugar el 15 de diciembre, y la venta general se liberará el 16 de diciembre a través de Ticketmaster y taquilla del GNP Seguros.

Considerada una de las bandas más inspiradoras e inimitables de lo que va del siglo XXI, System lanzó su primer disco homónimo en 1998, y desde entonces se volvieron indispensables en la escena de rock-alternativo y nu/metal-progresivo, alcanzando no solo un Grammy, sino un sello esencial en la música mediante riffs de guitarras, letras potentes y cambios de ritmos.

Desde la llegada de las plataformas de música, System of a Down se ha mantenido consistente, y a la fecha registran un promedio de 24 millones de escuchas por mes.

Importante mencionar que en redes sociales sus fans no solo destacaron el retorno de la banda, sino el cartel con el que se anunció su llegada que incluye una nave extraterrestre conectando con lo que parece ser una pirámide, y detrás en rojo estridente el nombre de la agrupación.

Entre los temas que se esperan escuchar están Chop Suey!, Toxicity, Aerials, Spider, Sugar y BYOB, entre muchos otros.