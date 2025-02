La Semana de Arte 2025

Los colaboradores de la sección cultural de Proceso, cuya edición se volvió mensual, publican en estas páginas, semana a semana, sus columnas de crítica (Arte, Música, Teatro, Cine, Libros).

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este año, lo más interesante de la Semana del Arte en CDMX es la escena mexicana del arte contemporáneo. Diversa y muy dinámica, la promoción se impone evidenciando los distintos segmentos que configuran nuestro ecosistema artístico.

A realizarse del miércoles 5 de febrero al domingo 9, cinco ferias definen el evento: Zsona MACO, Material, Clavo, Bada y una nueva denominada Feral. Salón Acme, aun cuando es muy atractivo por el contexto arquitectónico que lo contiene -una espléndida y postromántica recuperación de la ecléctica casona de departamentos que la familia Capetillo y Servín encargó al arquitecto Manuel Gorozpe en el primer quinquenio del siglo XX-, diluye su contenido artístico en la incómoda e instagrameable saturación estética del entorno.

Con un modelo ferial convencional que clasifica la oferta artística en distintas secciones -galerías de renombre internacional; producción artística del sur global; arte moderno; y propuestas de galerías, espacios híbridos e iniciativas dirigidas por artistas-, ZsonaMaco confirma el cambio de identidad que presentó en 2024. Sin la presencia de galerías internacionales de pedigrí “blue chip” y con una retención de galerías de aproximadamente sólo el 43% con relación al año pasado, Zsona Maco manifiesta una disminución de su segmento comercial. Las galerías mexicanas que participan, en su mayoría, son clientes experimentados de ferias internacionales de modelo tradicional.

El posicionamiento que ha adquirido la feria Material es diferente. Sin la pretensión de pertenecer a un segmento empartentado con eventos como la prestigiada Art Basel, y sin clasificaciones que dividan a los participantes, Material ha consolidado una identidad que se basa en la particularidad, solidez y audacia creativa de las galerías que exhibe. Especialmente interesante por presencias como Cerámica Suro de Guadalajara y las jóvenes galerías Lodos, Llano, Salón Silicón, Campeche, Peana y Muy -todas ubicadas en CDMX, con excepción de la última que opera en San Cristobal de las Casas, Chiapas-, en esta edición la feria sorprende con la participación de la londinense Whitechapel. Un proyecto institucional y público abierto en 1901, que ha sobresalido por su compromiso de presentar obras de arte provocativas que expandan el pensamiento sobre temas socio-políticos realizadas por artistas innovadores de todo el mundo.

Con un ambiente sumamente relajado, Clavo integra propuestas que buscan ser una alternativa a las estéticas comerciales y feriales. Abierta tanto a galerías como a proyectos artístico-comunitarios, esta feria permite ubicar iniciativas valiosas que operan, sin mucha difusión, en distintos rumbos tanto de la CDMX como del interior de la República. Entre ellas, el espléndido proyecto de Estudio Marte en la colonia Santa María la Ribera, y otros como El Quinto Piso, Eugenia Espacio creativo, La Armonía de lo Monstruoso.

Sin pretensiones y notoriamente exitosa como proyecto comercial, Bada está integrada por artistas que venden y explican su obra en el evento. Dispareja en las identidades creativas, Bada atiende un mercado que, sin complicaciones, adquiere aquello que le gusta.

Y por último la novedad de 2025: Una feria de carácter colaborativo emplazada en el espacio público. Impulsada por Luis Valverde -fundador del exitoso proyecto que todos los domingos se presenta en la Lagunilla con el título de Galería Tianguis Neza- y el equipo de la galería Punto Magnolia, la feria tiene el objetivo de construir “nuevas prácticas de accesibilidad social dentro del mercado artístico, fomentando el pensamiento crítico y la mediación artística”. Defienden un arte valorado por lo simbólico y no por lo económico, un arte socializado y no controlado por la exclusividad. A diferencia de Zsona Maco, Material y Clavo, Feral no incluye presencias internacionales. Concentrada en proyectos nacionales, exhibirá 18 participaciones del 6 al 9 de febrero en la explanada del Monumento a la Madre, en la CDMX.