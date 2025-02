Linkin Park cimbró a 65 mil fans en la Ciudad de México con el tour “From Zero”

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La banda estadunidense Linkin Park cimbró a 65 mil fans en el Estadio GNP, donde realizó la presentación especial de sus nuevos integrantes e interpretó su más reciente discografía “From Zero” (2024), como parte de su actual gira.

Los también estadunidenses AFI se encargaron de calentar los motores para la velada de este viernes en el inmueble de Iztacalco. Las emociones detonaron al emerger Linkin Park pasaditas las 21:10, dando vuelo sonoro en “Somewhere I Belong”, “Crawling” y “New Divide”.

El público aclamó desde los primeros acordes a la agrupación comandada por el líder vocalista Mike Shinoda y su nueva acompañante en las voces, Emily Armstrong. Para esta etapa Linkin Park también estrena baterista con Colin Brittain. La alineación actualmente está conformada por el bajista Dave Phoenix Farrell, el tecladista Joe Hahn y el guitarrista Alex Feder, este último sustituyendo el lugar de Brad Delson, debido a que este integrante decidió no participar para los shows de la gira.

A los primeros cánticos Armstrong empoderó el concierto, conquistando a los reunidos, cabe recordar, se sumó al proyecto debido al fallecimiento de su anterior vocalista, Chester Bennington (1976-2017). En conexión instantánea, el buen Shinoda saludó entusiasmado por la presentación de su gira “From Zero” ante sus fans mexicanos:

“¡Buenas noches! ¡Estamos muy emocionados de compartir este primer show con ustedes, es una bendición estar aquí! Muchas gracias por su apoyo al nuevo álbum, a la nueva música, estoy muy nervioso y la recepción de su parte fue increíble, mejor de lo que podríamos haber esperado. ¡Muchas gracias!”

En tanto Emily añadió: “¡Viva México!”.

Estruendosos aplausos y griteríos hicieron temblar al recinto dando paso veloz a “The Emptiness Machine” y “The Catalyst”, en un manto de lucecillas de celulares. El extenso set adicionó “Burn It Down”, “Over Each Other”, “Waiting for the End” y “Castle of Glass”.

El diseño de producción insertó un par de plasmas flotantes en escena, adicionalmente a la gigantesca a telón de fondo y un par de laterales, donde escurría arte digital y vistazos a los músicos. Una pasarela extendía el tablado al centro de la plancha, la dupla Shinoda y Armstrong, confabuló aprovechando cada punto para acercarse a su fanaticada enardecida.

El tiempo se fue volando, escuchándose “Two Faced”, “Casualty”, “One Step Closer” y “Lost”. La buena vibra imperó a cada corte, la nueva cantante fue recibida con intensas muestras de aceptación haciendo eco multitudinario, “¡Emily, Emily, Emily!”.

Cada uno de los integrantes edificó una potente gala de rock dando nota a “Good Things Go”, “What I've Done”, “Overflow”, “Numb”, “In the End” y “Faint”. Navegaron hacia el ocaso tocando “Papercut” y “A Place for My Head”. Mike Shinoda dedicó palabras de despedida en español:

“¡Estamos muy felices de estar de regreso en México! Muchas gracias por recibir el nuevo álbum y por darle la bienvenida a nuestros nuevos amigos, Emily y Colin. ¡Los amamos a todos, muchas, muchas gracias!”.

En el inexorable finiquito retumbó “Heavy Is the Crown” y “Bleed It Out”. Armstrong gritaba “¡Muchas gracias, México!”. En tanto Shinoda se cobijaba de la bandera mexicana. Visiblemente contentos, todos los Linkin Park se unían a los filos del escenario en reverencias. El clamor generalizado caló hasta el último minuto.

El dato curioso de su visita a la CDMX en muestras de aprecio mutuo es que sorprendieron al anunciar previamente al show regalando tamales en diversos puntos de esta ciudad, con motivo del Día de la Candelaria que se celebra este 2 de febrero. Su gira por el país incluye fechas extras, en?Guadalajara el 3 de febrero y Monterrey el 5 de febrero.