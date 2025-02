El escritor Salman Rushdie habla en el juicio contra su atacante: "quedé en un lago de sangre"

El escritor Salman Rushdie posa para promocionar su libro "Knife: Meditations After an Attempted Murder" (Cuchillo: Meditaciones tras un intento de asesinato), en el Deutsches Theater en Berlín, Alemania, el 16 de mayo de 2024. Foto: AP

MAYVILLE, Nueva York, EE.UU. (AP) — El escritor Salman Rushdie describió en detalle el martes los vertiginosos momentos que vivió en 2022, cuando un hombre enmascarado se lanzó contra él en un escenario en el oeste de Nueva York y lo apuñaló varias veces, dejándolo con terribles heridas y con el temor de que iba a morir.

Rushdie subió al estrado en el segundo día de testimonio en el juicio contra Hadi Matar, de 27 años, quien se ha declarado inocente de los cargos de tentativa de homicidio y agresión en el ataque, en el que otro hombre también resultó herido. Fue la primera vez desde el apuñalamiento que el escritor, de 77 años, se encontró en la misma sala que el hombre acusado de intentar matarlo.

Rushdie recordó “una sensación de gran dolor y asombro, y ser consciente de que yacía sobre una enorme cantidad de sangre” después del ataque.

“Se me ocurrió que estaba muriendo. Ese era mi pensamiento predominante”, dijo, y añadió que las personas que sometieron a su agresor probablemente le salvaron la vida.

Mientras relataba el ataque, su esposa, Rachel Eliza Griffiths, lloraba desde su asiento en la segunda fila de la sala del tribunal.

“Lo vi en el último momento”, dijo Rushdie sobre el hombre que cruzó el escenario en la Chautauqua Institution y lo apuñaló repetidamente con un cuchillo de unos 30 centímetros (10 pulgadas).

“Vi a alguien vestido con ropa negra u oscura y una mascarilla negra. Me impresionaron mucho sus ojos, que eran oscuros y me parecieron muy feroces”.

Rushdie pensó inicialmente que su atacante armado lo golpeaba con los puños.

Pero vi una gran cantidad de sangre fluyendo sobre mi ropa”, dijo. “Me golpeaba repetidamente. Golpeaba y cortaba”.

Rushdie dijo que fue alcanzado nuevamente en el pecho y el torso y apuñalado en el pecho mientras luchaba por escapar.

“Quedé muy mal herido. No podía mantenerme en pie. Me caí”, dijo.

Rushdie quedó ciego de un ojo tras el ataque.

Pasó 17 días en un hospital de Pensilvania, y más de tres semanas en un centro de rehabilitación en Nueva York, donde tuvo que reaprender habilidades básicas como exprimir pasta de dientes de un tubo. Detalló sus meses de recuperación en unas memorias publicadas el año pasado.

“Creo que no estoy al 100%. Creo que me he recuperado sustancialmente, pero probablemente estoy al 75 u 80%”, testificó Rushdie. “No tengo tanta energía como solía tener. No soy tan físicamente fuerte como solía ser”.

Matar, que estaba sentado a unos 6 metros (20 pies) de Rushdie en la sala del tribunal, a menudo miraba hacia abajo durante su testimonio.

Lynn Schaffer, defensora pública que representa a Matar, comenzó el interrogatorio cruzado preguntando al autor ganador del Premio Booker sobre su carrera. El interrogatorio fue breve, tranquilo y por momentos amistoso. Ella le preguntó a Rushdie si le sorprendería que “Bridget Jones’s Diary” (El diario de Bridget Jones), en la que hace un cameo, fuera su película favorita.

“Me sorprende”, respondió Rushdie, diciendo en broma que era su “obra más importante”.

La única pista sobre una posible estrategia de defensa fue una pregunta sobre si el trauma puede afectar los recuerdos.

Rushdie reconoció que tiene un falso recuerdo, en el que pensó que se había levantado cuando vio acercarse al atacante, pero eso no fue así.

Luego, ella le pidió recordar cuántas veces fue atacado. “No estaba contando en ese momento. Estaba ocupado en otra cosa. Pero después pude verlo en mi cuerpo. No necesitaba que nadie me lo dijera”.

Nadie le pidió a Rushdie que identificara a su atacante en la corte y él se negó a ser entrevistado al salir del tribunal tras cerca de una hora de testimonio.

La seguridad fue notablemente más estricta antes de la aparición de Rushdie, y había varios vehículos policiales estacionados fuera del tribunal.

El lunes, los empleados de la Chautauqua Institution —el centro de arte y educación sin fines de lucro donde ocurrió el ataque, a unos 120 kilómetros (75 millas) al sur de Buffalo— testificaron sobre la agresión.

Se prevé que el juicio dure hasta dos semanas.