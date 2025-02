Giorguli ante su ingreso a El ColNal: La demografía desde sus diferentes aristas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El ingreso de Silvia Giorguli Saucedo a El Colegio Nacional (ColNal) representa un compromiso y reto, la primera mujer demógrafa dialogó con Proceso previo a su incorporación oficial, que se efectúa esta noche, y se dijo emocionada por compartir su experiencia profesional con colegas de esta institución.

El ColNal anunció la llegada de Giorguli como un reconocimiento a la académica en el ámbito de la sociología, la demografía y la investigación en temas de migración y educación, a la par de su compromiso con el desarrollo del conocimiento en México.

La actual Presidenta del Colmex es también investigadora Nacional Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), autora de numerosos libros, artículos y estudios sobre la migración internacional, la educación y el desarrollo social, y entre sus reconocimientos destacan la prestigiosa medalla “Horace Mann”, de la Universidad de Brown; la presea “Erasmo de Rotterdam” por trayectoria académica; las becas “Fullbright-García Robles” y la “Ford-Hewlett Packard Foundation; y su reciente incorporación a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Vía video-entrevista, Giorguli dijo a Proceso:

“Estoy entusiasmada y siento un gran sentido de la responsabilidad, es valioso el sentido de diálogos y saberes, de multi disciplinariedad de El ColNal, la posibilidad de ver un tema desde diferentes aristas, conversando con Concepción Company Company quien es integrante mujer, lingüista y la posibilidad de haber con ella en términos de migración –que es lo que hago– pero desde el uso de la lengua en vinculación con estos patrones de movilidad, eso enriquece mucho”.

La investigadora explicó: “El dato demográfico por sí solo es un dato frío pero al momento en que lo vinculas con otros procesos sociales, como en el caso de María Elena Medina-Mora, otra integrante y psicóloga quien ha trabajado con adolescentes en situación de migración, entonces tener un lugar donde puedas establecer ese diálogo entre lo que hemos los demógrafos y otras disciplinas es valiosa para mí y por la que me entusiasma mi ingreso; pero también me entusiasma lo que generamos al poder acercarnos a públicos más amplios, es lo que hacemos desde las universidades, en mi caso desde El Colmex, pero en el ColNal con el significado e historia que tiene porque está en su vocación esta vinculación a una audiencia amplia es muy importante, y más en este momento en que hay más información, pero a la vez muchas fake news”.

Doctora en Sociología por la Universidad de Brown y maestra en Demografía por El Colegio de México (Colmex), Giorguli Sucedo cuenta con más de dos décadas de experiencia académica y profesional consolidándose como una de las figuras más influyentes en el estudio de los movimientos migratorios y su impacto en América Latina y Estados Unidos.

Sobre su labor al ingresar a El ColNal Giourguli dijo:

“El compromiso que asumo, y que está en la visión desde la fundación de El Colmex, es impulsar estos diálogos con otras disciplinas, presentar lo que hacemos con otras instituciones, por supuesto en las instalaciones de El Colnal pero en transformación que ha tenido a través de medios digitales y hacer diálogos con personas de otras instituciones fuera de la Ciudad de México, llevarlo a los estados, no solo quedarnos con las grandes universidades sino en otros espacios educativos y la población en general”.

En referencia a su discurso de ingreso relató que se titula “Los senderos demográficos en el futuro de México”, y tiene varias intenciones, por un lado, dar a conocer estimaciones de nuestra realidad, pero también plantear otros escenarios como el crecimiento de la población adulta-mayor en los próximos 20-30 años, que se avizora en México. Comentó sobre la lectura que realizará esta noche:

“La primera es mostrar cómo este conocimiento, las estimaciones demográficas –que no necesariamente hago yo, sino la comunidad de demógrafos con datos del Inegi y el Consejo Nacional de Población–, es información que nos cuenta una historia de hacia dónde vamos, mi idea es mostrar la fuerza de la demografía como herramienta para ver escenarios posibles y decisiones en aspectos en lo que habría que incidir, y más en un momento como este donde se discute el Plan Nacional de Desarrollo y en donde la variable demográfica es importante con otros indicadores”.

Y remató sobre su lectura:

“El año pasado se publicaron proyecciones de población con la información del Censo, pero tenemos toda esta información nueva que muestra varios futuros en donde México ya no va a tener crecimiento poblacional, un futuro en donde hacia los próximo 20 años vamos a tener la corte de adultos jóvenes más grande en la historia de México, una población en la que hay que invertir, porque lo que pase con ellos hoy influirá en su proceso de envejecimiento en 30 años, un rápido crecimiento de población adulta-mayor, y el hecho que dejemos de crecer demográficamente es un campo de paradigma, y es un momento particular donde todavía tenemos cuestiones que no se han resulto, como el embarazo adolescente, la mortalidad por homicidios donde la esperanza de vida este estancada para los hombres y retos futuros ante el envejecimiento”.

El ingreso de Silvia Giorguli Saucedo como miembro de El Colegio Nacional se realizó el lunes 10 del presente, a las 18 horas, en las instalaciones de la institución, situada en Donceles #104 en el Centro Histórico de esta ciudad. La ceremonia se puede ver a través de las redes sociales de El ColNal, en Youtube y Facebook.