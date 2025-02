Maná, primer grupo de habla hispana nominado al Salón de la Fama del Rock&Roll

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Maná se convirtió en el primer grupo de habla hispana que ha recibido nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll. Los mexicanos compiten con Mariah Carey, Billy Idol, Oasis, Cyndi Lauper, OutKast, The Black Crowes, Joe Cocker, Joy Division/New Order, Soundgarden y The White Stripes.

“Somos cuatro cuates que crecimos en México escuchando rock & roll –Los Beatles, Los Stones, Queen, Led Zeppelin, Los Eagles, Santana, etc. Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo. Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latinoamérica. Ser nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll es algo casi imposible de imaginar. Estamos muy agradecidos con este honor”, declaró la banda en una publicación en sus redes sociales.

Congratulations to the #RockHall2025 Nominees! Cast your ballot in the Fan Vote, sponsored by @AlliantCU: https://t.co/keewGnGnnD ?? pic.twitter.com/Z7JUwdHz3l — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) February 12, 2025

La agrupación compuesta por Fher Olvera, Alex Gonzalez, Sergio Vallín y Juan Calleros se formó hace más de 30 años en Guadalajara, Jalisco.

El grupo tendrá que entrar en una votación entre expertos de la industria musical y del público en general, para poder así estar junto a Santana, The Beatles, Elvis Presley, Led Zeppelin, Queen, Nirvana, David Bowie, Madonna, U2, Metallica, Michael Jackson

El Salón de la Fama del Rock and Roll es una institución y museo ubicado en Cleveland, Ohio, dedicado a honrar a los artistas, productores e influencias clave en la historia del rock y géneros relacionados.

Únicamente Carlos Santana y Richie Valens son los únicos latinos que pertenecen al grupo de artistas inducidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Trayectoria

Los orígenes de Maná se remontan a un grupo musical llamado Sombrero Verde, cuyos integrantes Fher Olvera, como voz, Gustavo Orozco, a la guitarra eléctrica, y los hermanos Calleros, Juan, al bajo, Ulises, a la guitarra eléctrica y Abraham, a la batería.

En 1986 cuando, deciden formar un nuevo grupo de rock al que llaman Maná (energía positiva en polinesio) en donde fusionan nuevos sonidos de rock con ritmos latinos y caribeños.

En 1987 lanzan su primer material titulado simplemente Maná, y dos años después Falta amor, del que se desprende el sencillo “Rayando el Sol” con el cual la banda se da a conocer a nivel nacional.

Tres años después lanzan ¿Dónde Jugarán Los Niños?, material con el que logran un éxito sin precedente y se convierten en referente en la escena del rock en Latinoamérica gracias a los sencillos “Vivir sin Aire”, “Oye mi Amor”, “De Pies a Cabeza” y “Me Vale”.

En 1999 Maná lanza MTV Unplugged, hasta el momento el disco más vendido en dicho formato por un artista latino.