Enciclopedia Británica se rehúsa a cambiar el “Golfo de México” por “Golfo de America”

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Enciclopedia Británica dio a conocer tres razones por las que no cambiará el nombre de “Golfo de México” a “Golfo de America”, la primera de ellas es que, al dar servicio a una audiencia internacional, la mayor parte de esta se encuentra fuera de Estados Unidos.

En su cuenta en X, Britannica explicó sus tres puntos argumentativos y, a partir de ello, abrió un hilo sobre la decisión de no cambiar en su información el nombre del Golfo:

Encyclopædia Britannica will continue to use ‘Gulf of Mexico’ for a few reasons:



-We serve an international audience, a majority of which is outside the U.S.



-The Gulf of Mexico is an international body of water, and the U.S.’s authority to rename it is ambiguous.



