Berlinale: Michel Franco va por el Oso de Oro

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con su noveno largometraje Dreams (Sueños, México, 2015), el mexicano Michel Franco concursa por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Berlín, cuyo principal premio es el Oso de Oro.

El cineasta (Ciudad de México, 1979) comenta en entrevista con Proceso sobre ser parte de este encuentro fílmico, conocido popularmente como la Berlinale, que va en su 75 edición:

“Estoy por supuesto muy contento porque representar a México en Berlín es un privilegio. Me ha tocado varias veces estar en Cannes y en Venecia, pero no había estado en Berlín. Sí, es un gusto enorme y todo un orgullo.

“Este festival es de los tres más importantes del mundo, con mucha historia, con mucha conciencia política, y la película que hice, Dreams, no puedo adelantar mucho sobre ella, es relevante también desde esa perspectiva. Me parece un muy buen momento y lugar para estrenarla”.

Su anterior cinta, Memory (Memoria, México/Estados Unidos, 2023), a estrenarse en marzo en México, se proyectó por primera vez en la competencia del Festival de Venecia 2023, donde previamente presentó sus cintas Sundown y Nuevo orden, siendo esta última ganadora del Gran Premio del Jurado León de Plata.

Las hijas de Abril se exhibió en la sección “Una cierta mirada” en el Festival de Cine de Cannes de 2017 y ganó el Premio Especial del Jurado, mientras que Después de Lucía se llevó el Prix Un Certain Regard en 2012.

Dreams (México, 2025) se muestra primero este sábado 15 de febrero, a las 22 horas (3 de la tarde de México) en el Palacio de la Berlinale. El domingo16 a las 11:30 horas (4:30 de la madrugada de México) en la Sala de Música de Uber Eats. El lunes 17 estará en el HKW1-Auditorio Miriam Makeba, a las 13 horas (seis de la mañana en México), y el miércoles 19 se podrá ver de nuevo en la Sala de Música de Uber Eats, a las 21:30 horas (2:30 de la tarde en México).

Para el Oso de Oro compiten en total 19 películas. Los ganadores se anunciarán en el Palacio de la Berlinale el sábado 22 de febrero.

Haynes, presidente, con el jurado. Foto: Especial

El director, guionista y productor Todd Haynes (Estados Unidos, 1961) presidirá el jurado. El resto de sus miembros son el director Nabil Ayouch (Marruecos/Francia), la diseñadora de vestuario Bina Daigeler (Alemania), la actriz Fan Bingbing (República Popular China), el director Rodrigo Moreno (Argentina), la crítica de cine y autora Amy Nicholson (Estados Unidos) y la directora, actriz y guionista Maria Schrader (Alemania).

Afirma la directora del festival, Tricia Tuttle:

“Estamos profundamente orgullosos de las películas que se presentan en competencia de este año; muestran la amplitud del cine y ofrecen fascinantes visiones de diferentes vidas y lugares. Hay dramas íntimos que nos piden que entendamos nuestras fragilidades y fortalezas humanas; hay comedias suaves pero también la sátira más aguda y negra; hay películas que rinden homenaje a los grandes del cine y otras que utilizan el lienzo más completo de esta forma de arte. Cada una de estas obras singulares muestra a cineastas en la cima de su oficio. De entre estos meritorios puestos, esperamos descubrir qué elegirá el jurado de Todd Haynes como ganadores del Oso de Oro y el Oso de Plata de la Berlinale”.

El listado completo de las cintas es éste:

El mensaje (Argentina/España/Uruguay, 2025) del argentino Iván Fund.

Shengxizhidi (Viviendo la tierra, China, 2025), de Huo Meng.

Ari (Francia y Bélgica 2025), de la francesa Léonor Serraille.

Luna azul (Estados Unidos /Irlanda, 2025), del estadunidense Richard Linklater.

Geu Jayeoni no tiene nada que envidiarle a los demás (Corea del Sur, 2025) de Hong Sangsoo.

Yunnan (Alemania/Canadá/Italia/Palestina/Qatar/Jordania/Arabia Saudita, 2025), del ucraniano Ameer Fakher Eldin.

La tour de glase (La torre de hielo, Francia/Alemania, 2025), de la directora Lucile Hadžihalilovic.

Reflejo de un diamante muerto (Bélgica/Luxemburgo/Italia/Francia, 2025), de Hélène Cottet y Bruno Forzani.

Xiang fei de nv hai (Chicas en el alambre, China, 2025) de Vivian Qu.

O’ Último azul (El sendero azul, Brasil/México/Chile/Países Bajos, 2025), del brasileño Gabriel Mascaro.

Si tuviera piernas te patearía (Estados Unidos, 2024), de Mary Bronstein.

El bebé de mamá (Austria/Suiza/ Alemania, 2025) de la austriaca Johanna Moder.

Lo que sabe Marielle (Alemania, 2025), de Frédéric Hambalek.

El caché (La casa segura, Suiza/Luxemburgo/Francia, 2025) del suizo Lionel Baier.

Tonto (Noruega, 2024), de Dag Johan Haugerud.

Leche caliente (Reino Unido, 2025), de Rebecca Lenkiewicz.

Continental’25 (Rumania, 2025), de Radu Jude.

Marca de tiempo (Ucrania/Luxemburgo/Países Bajos/ Francia, 2025), de la ucraniana Kateryna Gornostai.

De nuevo con Jessica Chastain

La estadunidense ganadora del Oscar por Los ojos de Tammy Faye en 2022, y que en 2012 fue ubicada por la revista Time en su lista de las cien personas más influyentes del mundo, trabajó con Franco en Memory, cinta que compitió por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia de 2023.

–¿Cómo es que volvió a incluir en el elenco de Dreams a esta destacada actriz? –se pregunta al realizador.

–Más bien la relación nunca la hemos pausado. Platicamos desde que estábamos rodando Memory sobre esta película e inmediatamente le gustó la idea y pactamos que íbamos a hacer la cinta desde entonces. Somos amigos ya. Así que es la segunda colaboración y ya estamos platicando sobre la tercera y la cuarta. Nos entendemos muy bien.

En el filme, según la sinopsis de la Berlinale, un joven bailarín de ballet de México, Fernando (encarnado nada menos que por Isaac Hernández, en la cumbre actual de la danza clásica mundial), sueña con alcanzar la fama internacional y vivir en Estados Unidos. Creyendo que su amante Jennifer (Chastain), una mujer de la alta sociedad y filántropa, lo apoyará, deja todo atrás y escapa por poco de la muerte al cruzar la frontera. Sin embargo, su llegada altera el mundo cuidadosamente diseñado de Jennifer, quien hará lo que sea para proteger su futuro juntos y la vida que ha construido para sí misma.

Franco. Entre 19 filmes. Foto: Carlos Enciso

–Le gusta hacer un equipo de actores, ¿verdad?

–Cuando trabajo bien con cualquier actor siempre pienso en repetir con ese actor que en buscar a alguien nuevo. Lo mismo en México, ha pasado con Mónica del Carmen o Hernán Mendoza, también en las películas que produzco los incluyo.

Igual labora como productor y ha apoyado cintas como Desde allá, ganadora del León de Oro en Venecia, dirigida por Lorenzo Vigas, y Heroico, dirigida por David Zonana, que se proyectó en Panorama en 2023.

Sobre Rupert Friend y Marshall Bell, quienes igual son parte del cuerpo actoral de Dreams, menciona:

“El elenco es muy bueno. Rupert es un un actor inglés muy versátil y muy popular, él tenía ganas de trabajar conmigo, entonces aceptó un papel secundario, lo mismo que el estadunidense Marshall, quien es un señor con mucha experiencia, y por supuesto Isaac Hernández, quien va en el papel principal con un mano a mano con Jessica, y es un orgullo poner a un mexicano en ese nivel actuando a la altura de Jessica Chastain. Por supuesto que también va a haber algo de baile en la película, pero aunque quitáramos el ballet, la actuación de Isaac merece la misma admiración que la de cualquier actor de primer nivel de Hollywood”.

Nueve películas

–Otra vez trabaja el drama, y aunque no puede contar la historia a detalle, ¿qué tan difícil es para usted escribir un largometraje de este género?

–Es la novena película que hago. Me sorprende que ya son tantas. Siempre me toma mucho esfuerzo volver a empezar y tratar de encontrar un ángulo nuevo y de sorprender al espectador con algo que valga la pena para ir al cine, que es en lo que aún creo, no en ver las películas en la televisión. Creo todavía en el cine, me parece que hay que hacer un esfuerzo mayor en que las películas sean originales y valgan mucho la pena.

–¿Cómo surgen los temas de sus proyectos fílmicos?, ¿los apunta?, ¿va escribiendo conforme los va pensando?

–Es un trabajo permanente, es mi profesión, entonces me asumo como escritor y director siempre, no separo las funciones y poseo muchas notas para muchas películas, tengo muchas ideas, resúmenes y sinopsis de las que a veces puedo echar mano, según el estado de ánimo en el que estoy y dónde quiero filmar la siguiente película. Sobre todo atiendo las ideas que aún sin haberlas trabajado mucho en el papel me obsesionan. Las que cargo por meses y años y se siguen manifestando son las que entiendo que tengo que rodar.

–¿Se da tiempo suficiente para escribir el guion o depende la historia?

–El guion es muy importante. Es la parte solitaria, introspectiva que disfruto más que filmar, y toma mucho tiempo. Es por lo que los actores se involucran, porque leen el guion. Además de las mutuas ganas de trabajar, debe haber un guion que los convenza. Ya que entiendo la idea perfectamente, son seis meses de crear el guión, pero entender la idea puede tomar un par de años.

–Mencionó que le cuesta esfuerzo volver a empezar un proyecto, ¿a qué se refiere?

–Cada vez es diferente y no tengo una fórmula. Haber hecho nueve películas no me facilita hacer la siguiente porque hay que, con humildad y con mucha paciencia, explorar todas las posibilidades que cada película nueva puede plantear, no empezar a repetirse en una especie de fórmula, yo creo que ahí está el mayor peligro para un director que trabaja seguido como yo.

–¿Le gusta más escribir que dirigir?

–Me gustan las dos. Las dos se complementan, pero no me interesa dirigir algo que no escribo, a eso voy. Las dos tareas no las separo. Es una manera de trabajar, o sea, dirigir tiene caso cuando significa dar vida a ideas personales, no es sólo filmar por filmar.

En torno a si siempre es su finalidad estrenar en festivales internacionales, específica:

Tampoco se puede dar por hecho que en un festival –como estos tres más grandes– van a poner en competencia a la película. Yo he tenido mucha fortuna y trabajo de manera ardua para que cada película se gane un lugar en Berlín, Cannes o Venecia, únicamente toman veinte películas cada año para la competencia y les llegan miles de cintas. Entonces mantener el nivel no es fácil y sorprender a los que seleccionan en los festivales es una tarea. La verdad es que no pienso en ello. Cuando estoy filmando me concentro en la película y ya, trato de hacer lo mejor que puedo. Pero es una excelente ventana para dar a conocer cada película.

–Ya con nueve productos, ¿cuál es su sueño fílmico o sus retos?

–Seguir haciendo lo que hago. Estoy muy satisfecho. Es complicado separar la vida personal del cine, todo va de la mano. Entonces, mientras cada año o cada que quiera esté filmando lo que en ese momento me satisface, pues ya es bastante, y ahora estoy trabajando a ese ritmo, y con seguir haciendo lo mismo. Me pone muy contento, no tengo sueños de trabajar con x actor o filmar en x lugar. La verdad es que he logrado hacer todo lo que me he propuesto. Entonces estoy contento con dónde estoy. Lo disfruto.

–El público, ¿tiene acceso a sus películas como debería de ser? ¿Le cuesta trabajo distribuir sus proyectos a pesar de su trayectoria?

–En mi caso a veces toma mucho tiempo, como Memory, que apenas va a salir en marzo próximo en los cines de México. Además, porque no he estado en México. Incluso durante la pandemia, Nuevo orden tuvo más de medio millón de espectadores. Entonces no me puedo quejar, la verdad es que hay siempre público en México y en casi cada país para mi cine.

–¿No le inquieta que pase mucho tiempo un estreno como Memory?

–No pasa nada. Ya estará en salas de cine y la gente la disfrutará. Salió antes en muchos otros territorios. Memory nos trajo muchas satisfacciones y estoy muy orgulloso del trabajo de los actores. Peter Sarsgaard ganó en Venecia Mejor Actor. En Francia tuvo mucho éxito comercial, alrededor de trecientas mil personas la vieron en salas de cine, lo cual para una película mía en esa nación es un número bastante bueno.

Y también tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Ya salió en casi todo el mundo, Japón, Corea, y en Israel acabo de hacer prensa. Se estrenó prácticamente en todos lados. En México estuvo en la 76 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional.

Memory es un drama que narra la historia de una trabajadora social y madre soltera (Chastain) que busca superar su alcoholismo y se enfoca en apoyar a su hija, sin olvidarse de destacar en su trabajo. Pero todo esto cambia cuando se encuentra con sus antiguos compañeros de escuela y es seguida por un hombre (Sarsgaard), quien la hace entrar en un viaje de introspección en su pasado.

Hernández. También bailarín en la cinta. Foto: Raúl Pérez

Sus compatriotas

Más mexicanos se encuentran en otras secciones de la Berlinale:

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), del egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) Ernesto Martínez (con apoyo de Eficine y Focine), es parte de Perspectivas. Y Olmo, de Fernando Eimbcke (Apoyo a escritura de guion en 2021 y Apoyo de desarrollo de proyectos en 2022 de Imcine), se encuentra en Panorama.

En el área de cortos compite Casa chica de Lau Charles (producido por el CCC), y Después de soñar de Christine Haroutounian (coproducción con Estados Unidos, Armenia y México) concursa en Foro.

Como parte del Mercado de Co-producción del Festival de Berlín, se presentará Galerna, de la multipremiada realizadora Tatiana Huezo.

Finalmente, dentro de la plataforma Berlinale Talents, que reúne a profesionales del cine emergente para compartir experiencias en sus áreas de trabajo, participarán: Ángel Jara Taboada (cinefotógrafo y director), Blanmi Núñez (programadora y curadora), César González Cortés (diseñador de sonido), Cyntia Briano Alamillo (diseñadora de escenarios), Sebastián Molina Ruiz (director y cinefotógrafo) y Cris Gris (directora y actriz).