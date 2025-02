Una mujer que alegó ser violada a los 13 años por Jay-Z y Sean "Diddy" Combs retiró la demanda

(AP).- Una mujer de Alabama que dijo que fue violada por los raperos Jay-Z y Sean “Diddy” Combs cuando tenía 13 años retiró su demanda civil contra ambos hombres el viernes, según documentos judiciales.

En diciembre, la mujer no identificada agregó a Jay-Z, cuyo nombre legal es Shawn Carter, a una demanda que había presentado contra Combs en un tribunal federal de Manhattan, alegando que fue atacada por los cantantes en 2000 después de que el conductor de la limusina de Combs le ofreciera llevarla a una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards.

El documento judicial presentado por los abogados de la mujer anunciando el despido voluntario no incluía ninguna razón o explicación del retiro.

Jay-Z, quien negó vehementemente las acusaciones y trató de salir de la demanda, calificó la decisión de la mujer de retirar su demanda como "una victoria" y dijo que el "cuento ficticio" que ella y sus abogados crearon era "risible".

Los abogados de Combs dijeron que la desestimación de la demanda sin un acuerdo confirmó que otras demandas que enfrenta se basan en falsedades.

“Durante meses, hemos visto un caso tras otro presentado por personas que se esconden tras el anonimato, impulsados ??por un abogado más centrado en los titulares de los medios que en el mérito legal. Al igual que esta afirmación, las demás se desmoronarán porque no hay verdad en ellas”, dijeron en un comunicado, y agregaron que Combs “nunca ha agredido sexualmente ni ha traficado con nadie, hombre o mujer, adulto o menor”.

Cuando se le pidió una respuesta, Buzbee respondió "sin comentarios" en un correo electrónico el viernes por la noche.

El bufete de Buzbee, que ha habilitado un número de teléfono 1-800 para denunciantes, ha presentado una oleada de demandas contra el magnate del hip-hop. Las demandas de Buzbee alegan que muchas de las personas a las que representa fueron abusadas en fiestas en Nueva York, California y Florida, donde se les dio a los individuos bebidas mezcladas con drogas.

En declaraciones, ambos raperos se refirieron despectivamente a Buzbee y a su firma como el “abogado 1-800”. Jay-Z lo acusó de “esconderse detrás de Jane Doe” para obtener ganancias financieras.

“Cuando se dan cuenta rápidamente de que el robo de dinero va a fracasar, pueden salir airosos sin repercusiones”, escribió. “El sistema ha fracasado”.

Jay-Z y Combs son parte de una generación de titanes del hip-hop que saltaron a la fama en la década de 2000, emergiendo como empresarios de amplio alcance y dos de los raperos más ricos del mundo.

Los artistas han colaborado a lo largo de los años: Jay-Z participó en el álbum debut de Combs, "No Way Out", y Combs apareció en el segundo álbum de Jay-Z, "In My Lifetime, Vol. 1".

Diddy lanzó su sello Bad Boy Records casi al mismo tiempo que Jay-Z lanzó su sello discográfico Roc-A-Fella. La pareja ha sido fotografiada frecuentemente en eventos.

Jay-Z ha ganado 25 premios Grammy, mientras que Diddy ha conseguido tres trofeos. Su compañía Roc Nation fue coproductora ejecutiva del reciente espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.