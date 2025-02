Urbano Fest llega por primera vez a la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Urbano Fest CDMX Vol. 1 reúne a los artistas referentes del rap mexicano e internacional, este 15 de febrero.

El encuentro que buscar abrir un espacio para los talentos emergentes, llega al palacio de los Deportes esta tarde, a partir de las 16 horas con un cartel que incluye a C-Kan, Aczino, Dharius, Toser One, Neto Peña, Eme Malafe y Kinto Sol, sumando el poder femenino de Yoss Bones y Badly Rouse, entre otros.

El encuentro de rap y hip hop se ha hecho en Guadalajara durante 11 años y, ahora, por primera vez en esta ciudad. En conferencia virtual con medios de comunicación, el rapero José Luis Maldonado Ramos, conocido como C-Kan, comentó a Proceso que se mantiene la esencia de convidar tanto a artistas consolidados como nuevas alternativas:

“Llevamos once ediciones, para todas antes del festival se realizan audiciones de convocatoria para talentos nuevos, cada una de estas ediciones hemos contado con un talento emergente para abrirnos el show, en dos ocasiones. Puedo asegurar que cada uno de esos talentos que han estado en el escenario del Urbano Fest han hecho una carrera después de tan importante escenario”.

C-Kan destacó que el encuentro de rap y hip hop, busca la diversidad e inclusión, por lo tanto, las alternativas femeninas están presentes, “en el movimiento con las mujeres también es algo que el festival siempre lo ha tenido en cuenta, nunca falta una mujer en la cartelera, inclusive la edición nueve, si no me equivoco, o la ocho, fue exclusivamente de mujeres. El festival ha atacado de manera muy importante las sugerencias que el público nos pide, lo que quieren ver en el escenario siempre lo tomamos en cuenta. El Urbano Fest ha sido así, siempre incluyendo a las mujeres y siempre dándole oportunidad a los talentos nuevos”.

El artista tapatío aseguró que el género conserva su espíritu contestatario de criticar el entorno político y social, a la par de propuestas abordando otro tipo de mensajes, “el rap es de las calles, sigue siendo de las calles. Cada rapero es responsable del mensaje que dice, hay raperos que les gusta hablar sólo de la fiesta, hay raperos que les gusta sólo hacer música para vender”.

En ese sentido enmarcó la rola “Por Mi México”, misma que se ha convertido en un himno patriótico mexicano, incluso, en sectores migrantes en Estados Unidos y el mundo, cuya composición fue creada por Lefty SM (1992-2023):

“Hay colegas que nos podemos juntar a hacer canciones como ‘Por Mi México’, que es un himno de mi carnal Lefty que en paz descanse, en el cual nosotros enaltecemos el orgullo de venir del barrio, de ser mexicanos y a la vez hacemos protesta a que el gobierno nos discrimine, margine a la sociedad de nuestro entorno. En ningún momento el rap ha perdido lo que para nosotros somos la esencia, hay raperos que seguimos manteniendo ese mensaje”.

Soy mexicano esa es mi bandera,

Yo la levanto por donde quiera,

Verde, blanco, rojo, hasta que muera…

Así también lo siente Toser One, quien expresó, “yo no me arrepiento de representar mi barrio, lo sigo poniendo en alto, cada una de mis canciones menciono de donde salí, es algo que me hace sentir orgulloso, no cambiaría mi mensaje, soy de las calles, quizá hay canciones donde ya no habla uno del barrio, pero el barrio en mí va a estar ahí siempre”.

A su vez, Neto Peña añadió la importancia del respeto a sus orígenes, “vamos a seguir representando el discurso y esta pelea contra la discriminación, contra las fallas del gobierno, contra todo lo que siempre ha peleado el hip hop. Pero también somos más y queremos hacer más cosas, queremos llevar nuestra música a diferentes lados, nunca nos vamos a olvidar de dónde venimos, la música de nosotros va a seguir evolucionando. No creo que el rap desaparezca, las calles siempre van a estar ahí, pero si cada quien podemos dar un mensaje más chido y más de superación, está con madre, cada quien elige”.

Por su parte, Manuel García, del grupo Kinto Sol (proyecto formado junto a sus hermanos Javier y Eduardo, en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos), complementó que “la música es lo que influye más, derrumbó el muro de Berlín, la música es la mejor influencia para la juventud. Es más importante ayudarle a la juventud, tienes que hacerlo de una forma en que el niño lo sepa, pero no dar ideas que no son reales, tienes que aportar un poquito más, la energía que se va a mandar. Se tiene que ser conscientes de la energía que se está soltando”.

Concluyó que el género goza de un momento álgido y de crecimiento, siendo así el Urbano Fest CDMX Vol. 1 “para que se sigan plantando las semillas, seguir creciendo y que el movimiento se expanda”.