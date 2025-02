Alex Lora, fiestón de 56 años rocanroleando ante 60 mil en el Estadio GNP (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El legendario Alex Lora celebró 56 años de rocanrolear junto a su banda El Tri brindando fiestón de cuatro horas ante 60 mil fans.

La tocada en el Estadio GNP este sábado arrancó a las 20:40 resonando “La raza más chida”, dando veloz saludo a su “raza” el buen Alex con la siguiente frase:

“¡Son 56 años de rocanrol, de México para el mundo!”.

Con la bandera de México en mano, instantáneamente entonó su versión aguardientosa del “Himno Nacional”, pronunciándose con su característico vocabulario:

“¡Chinguen a su madre los pinches políticos rateros hijos de puta!”.

El pletórico inmueble de Iztacalco retumbó al rugir generalizado en correspondencia. El cantante adicionó:

“¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México cabrones! ¡Y que viva el rocanrol!”.

La celebración dio nota seguidamente a “El boogie de El Tri”, “Ya no le metas”, “El maldito ritmo” y “Chilango incomprendido”.

Alex Lora celebró 56 años de estar rocanroleando junto a su banda El Tri, brindando fiestón de cuatro horas ante 60 mil fans reunidos este sábado en el Estadio GNP. #AlexLora @eltridemexico ???????? pic.twitter.com/GudulQhng1 — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) February 16, 2025

A más de medio siglo de la fundación del grupo original Three Souls in my Mind (1968), reunió a un público diverso, desde los coetáneos de antaño junto a las nuevas semillas generacionales de adeptos con familias y pequeños hijos.

El ambiente fue de fiesta y buenas vibras de principio a fin, el rockero de 72 años demostró una energía inagotable, siempre bromista y alegre, entregándose incesantemente a sus fieles. Por igual los reunidos corearon a todo pulmón cada una de las rolas, bailando y brincando durante el extenso espectáculo incluyendo “Mente rockera”, “Una y otra vez”, “El muchacho chicho” y “Yo quiero ser tu celular”.

La gala rocokera fue diseñada por su ensamble conformado por su esposa Chela Lora en los coros, Rafael Salgado “Wea” en la armónica, los guitarristas Lalo Chico y Óscar Zárate, el bajista Charlie Valerio, el violinista Alejandro Álvarez, el pianista Lalo Toral y el baterista Felipe Chacón.

La colorida producción se concentró en los músicos en escena, figurando por sus luminarias, una colosal pantalla a telón de fondo proyectando la histórica trayectoria de la banda y su líder, a su vez de dar visibilidad a los ejecutantes.

Se rasgó “Perro negro y callejero”, “Es lo mejor” y “Pobre soñador”. En un momento especial Alex Lora recibió un reconocimiento por parte del ensamble Grandes Íconos del Rock, integrado por Paul Shortino (Quiet Riot), Dave Evans (AC/DC), Johnny Edwards (Foreigner), Wally Palmer (The Romantics), Dave Bickler (Survivor) y Alex Ligertwood (Santana), debido a los 56 años trayectoria del comandante de El Tri como un referente “social, popular y cultural”, tanto en Latinoamérica y México.

El show sin pausas avanzó en “Todo sea por el rocanrol”, “Que viva el rocanrol”, “María Sabina”, “Seguro de vida” y “Trump”, corte en contra del presidente de Estados Unidos, a lo que Lora señaló, “ya se la cantábamos antes, hace un chingo, creíamos que ya había pasado de moda, pero regresó a chingar la madre ese valedor”.

Alex Lora honró el concierto dedicándolo al legendario rockero Javier Bátiz (1944-2024) a los ritmos de “The House of the Rising Sun” (La casa del sol naciente)”. Continuó vía “El niño sin amor” y “Parece fácil”, brindando con unos leves sorbidos al mezcal de El Tri tocando de “A guevo la cagas” y “Oye Cantinero”.

“¿Estamos siendo felices?”, expresó constantemente Alejandro Lora Serna, visiblemente contento.

Se oyó “Abuso de autoridad” dedicándola contra los malos gobernantes y seguirle vía “Nunca digas que no”, “El rock nunca muere” y “Chavo de onda”. Emergió el Mariachi Misterio alegrando la fiesta al son de “Triste canción”, “Cielito lindo” y “El rey”.

Los ritmos rockeros retomaron camino enlistando “Metro Balderas”, “San Juanico” y “Todo me sale mal”, colocándose el cantor su máscara de luchador. Apareció en escena su esposa Chela Lora sumando “Nostalgia” y “Esclavo del rocanrol”.

El oriundo de la ciudad de Puebla nacido un 2 de diciembre de 1952, con buen humor se dijo orgulloso de romper el récord de 60 mil almas lazando alegres rechiflas recordándole a su señora madre. El ocaso avizorado consideró “Las piedras rodantes” y “Cuando tú no estás”. El finiquito inexorable fue afinado en las clásicas “ADO” y “Triste canción”.

Acercándose la una de la madrugada en marejadas de pirotecnia, el adiós inexorable se firmó aullando “el gritante mayor” de El Tri: