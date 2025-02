“Capitán América: Un mundo nuevo” se acerca a recaudar 100 mdd en su primer fin de semana

(AP).- "Captain America: Brave New World" (Capitán América: Un mundo nuevo) inyectó algo de dinero en efectivo a la taquilla estadunidense, al recaudar 88,5 millones de dólares en ventas de entradas durante el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

El estreno de Walt Disney Co. es, por lejos, el estreno más importante de 2025 y la compañía predice que alcanzará los 100 millones de dólares a nivel nacional y los 192,4 millones a nivel mundial para el final del feriado del Día de los Presidentes del lunes.

Es el primer estreno importante de Marvel desde que “Deadpool & Wolverine” rompió récords el verano pasado y revitalizó a una base de fans de Marvel que algunos temían que se estuviera debilitando después del pobre desempeño de “The Marvels”.

"Brave New World", que se proyectará en 4 mil 105 lugares de Estados Unidos y Canadá, también supone una importante transición para la marca "Capitán América": Sam Wilson (Anthony Mackie) será el nuevo Cap, reemplazando oficialmente a Chris Evans , que interpretó al personaje durante casi una década. Harrison Ford coprotagoniza la película como el presidente de Estados Unidos que se transforma en Hulk Rojo.

Pero “Brave New World”, dirigida por Julius Onah, tuvo un pequeño obstáculo antes del fin de semana: malas críticas, aunque las películas de superhéroes pueden sobresalir sin el sello de aprobación de los críticos. La película actualmente tiene un 51% de calificación de “podrida” en Rotten Tomatoes. No es la peor del Universo Cinematográfico de Marvel (“Eternals” tiene una calificación del 47% y “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” tiene un 46%), pero la última película definitivamente está en el extremo más bajo del espectro.

En su reseña para The Associated Press, Mark Kennedy escribió que se trata de “una película altamente procesada, llena de calorías y de la que luego te arrepientes”.

El público fue más generoso en sus opiniones. La “puntuación de audiencia verificada” de Rotten Tomatoes fue del 80% y su puntuación en CinemaScore fue de B-. Las encuestas a la salida de la sala mostraron que los hombres representaron el 63% de la audiencia del fin de semana de estreno.

El listón para el mayor estreno del año no estaba demasiado alto: “Dog Man” mantuvo el título durante dos semanas con su lanzamiento de 36 millones de dólares.

Y la proyección de Un mundo nuevo se sitúa en el punto medio de una película del MCU. Sin tener en cuenta la inflación, se sitúa entre Guardianes de la Galaxia y Thor: El mundo oscuro.

También costó significativamente menos que muchas de las películas de gran presupuesto de Marvel, con un precio de producción reportado de 180 millones de dólares, excluyendo los millones gastados en marketing y promoción.

Después de solo una película de Marvel en 2024, “Un mundo nuevo” es el primero de tres grandes estrenos cinematográficos programados para 2025. Le seguirán “Thunderbolts(asterisk)” en mayo y “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” en julio.

“El género de superhéroes ha sufrido un duro golpe en los últimos años, pero el público todavía tiene un gran interés en verlos en la pantalla grande”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

El segundo puesto en la taquilla de esta semana fue para “Paddington en Perú”, la tercera entrega de la querida franquicia, que finalmente se estrenó en Norteamérica este fin de semana. Estrenada por Sony, recaudó un estimado de 13 millones de dólares y debería alcanzar los 16 millones el lunes. La película de StudioCanal se estrenó en el Reino Unido a principios de noviembre de 2024 y llegó al fin de semana con 104 millones de dólares en su exhibición internacional.

Dougal Wilson asumió las funciones de dirección de Paul King en esta película, en la que también se eligió a Emily Mortimer para el papel de la señora Brown, interpretada originalmente por Sally Hawkins. El resto del reparto principal, incluido Ben Whishaw como la voz de Paddinton, permaneció intacto.

El slasher de Sony y Screen Gems “Heart Eyes” quedó en tercer lugar con 10 millones de dólares, un 20% más que en su estreno el fin de semana pasado. El cuarto puesto fue para “Dog Man” con 9,7 millones de dólares.

El éxito de taquilla chino “Ne Zha 2” completó los cinco primeros puestos. Se estrenó en 660 pantallas en América del Norte y recaudó 7,2 millones de dólares. En general, la taquilla aumentó un 20% con respecto al año pasado.

Este fin de semana también se estrenó una nueva película de "Bridget Jones", subtitulada "Mad About the Boy", que fue directamente al servicio de transmisión de Universal, Peacock, renunciando a los cines en los EU. En el Reino Unido e Irlanda, recaudó un estimado de $ 14,9 millones, superando a "Capitán América: Un mundo nuevo". Universal Pictures International reportó $32,3 millones en ingresos brutos de los 70 territorios.

Las cifras finales nacionales se darán a conocer el martes. Ventas estimadas de entradas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore: