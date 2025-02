“Emilia Pérez” cosecha premios pese a las controversias; esta es la lista de ganadores del BAFTA

CIUDAD DE MÉXICO (apro) — El musical “Emilia Pérez” demostró que se mantiene como una fuerte contendiente en la temporada de premios a pesar de controversias y críticas que parecían haber afectado sus posibilidades.

La película francesa que aspira a 13 premios Oscar se llevó dos galardones de la Academia Británica de Cine.

El musical sobre un capo mexicano del narco que decide cambiar de sexo se llevó los premios a mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y como mejor película en lengua no inglesa.

Emilia Pérez wins the BAFTA for Film Not In The English Language ?? @EmiliaPerezFilm @NetflixUK #EEBAFTAs pic.twitter.com/Nt1CnwfxJi