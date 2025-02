CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz surcoreana y estrella de Netflix, Kim Sae-ron, fue encontrada muerta en su domicilio en Seúl, informó el domingo un funcionario policial. La joven de 24 años, que comenzó su carrera como actriz infantil, llevaba los últimos dos años retirada de la escena pública, tras un incidente por conducir ebria en 2022.

Un amigo que iba a reunirse con Kim descubrió el cuerpo al llegar a su casa y llamó a la policía, informó la agencia de noticias Yonhap. No había signos de actos delictivos y los agentes están investigando las circunstancias de su muerte, dijo un funcionario de la Policía a CNN.

Kim era una de las actrices más prometedoras de Corea del Sur, pero su carrera se tambaleó en 2022, cuando estrelló su automóvil contra una barandilla y un transformador, al conducir bajo los efectos del alcohol, y fue sentenciada a una multa de 20 millones de wones (cerca de 13 mil euros).

Kim comenzó su carrera a los 9 años en la película ‘A Brand New Life’ (2009), interpretando a una niña abandonada en un orfanato. Su papel le valió un amplio reconocimiento, incluyendo una aparición en el Festival de Cine de Cannes.

Más tarde, protagonizó el éxito de acción de 2010 ‘The Man from Nowhere’, la película más taquillera en Corea del Sur ese año, en la que compartió pantalla con el actor Won Bin; el thriller de misterio de 2012 ‘The Neighbors’ y el drama de 2014 ‘A Girl at My Door’, entre numerosos papeles en cine y televisión.

También participó en producciones como las series ‘Sabuesos’, de Netflix; ‘El beso del destino’, ‘El gran chaman Ga Doo Shim’ y ‘Nadie lo sabe’.

A través de redes sociales, fans de la actriz en todo el mundo han lamentado la muerte y han enviado condolencias a su familia. La comunidad de fans Women Celebrities Gallery condenó las duras críticas y la cancelación que la actriz había recibido a través de las redes sociales en los últimos años.

La fallecida no dejó ninguna nota y aunque las autoridades no han señalado una causa de muerte oficial, reportes apuntan a un suicidio.

La muerte de Kim muestra la presión social que existe en Corea del Sur sobre los artistas, a los que se exigen comportamientos perfectos, y que en muchos casos ha terminado con actores o cantantes quitándose la vida.

En los últimos años se recuerdan varias muertes que han conmocionado a la industria del entretenimiento surcoreano.

Song Jae-lim, exmodelo y actor, fue hallado muerto en su apartamento el pasado noviembre, a los 39 años. Moon Bin, miembro de la banda ASTRO, murió el año pasado, a los 25 años. La cantante y actriz de K-pop Sulli murió en 2019, también de 25 años. Y en 2017, Kim Jong-hyun, de la boyband SHINee, fue encontrado inconsciente en su casa y murió en el hospital a los 27 años.

Otro caso que lamentó la sociedad surcoreana fue el de Lee Sun-kyun, actor de 48 años que saltó a la fama internacional por su papel en la película de Parásitos (2018). El actor fue hallado muerto en diciembre de 2023, después de que se iniciará una investigación por consumo de drogas en su contra, que afectó su reputación.