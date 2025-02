El caso de Gabby Petito; sus familiares hablaron sobre el documental de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Netflix estrenó recientemente el documental “American Murder: Gabby Petito”, un caso que se volvió viral en tiempo real sobre un feminicidio ocurrido en 2021. La familia de la víctima habló sobre su decisión de llevar a la televisión esta historia para advertir del peligro de las relaciones abusivas.

El caso de la joven estadunidense de 22 años, Gabrielle “Gabby” Petito, sucedió durante un viaje a bordo de una camioneta Van con su prometido, Brian Laundrie. La pareja planeó una travesía sobre ruedas por los Parques Nacionales de Estados Unidos que comenzó en julio de 2021; documentaban parte de su día a día con el hashtag #vanlife.

Durante semanas publicaron fotos y videos donde aparentaban una relación romántica ideal, pero el 12 de agosto la policía de Moab, Utah, atendió un incidente de violencia doméstica entre la pareja, aunque no hubo detenciones y siguieron su viaje juntos.

A finales de agosto, Petito dejó de publicar cosas en Instagram, y el 1 de septiembre su prometido regresó al domicilio que compartían en Florida solo y con la camioneta. Luego de 10 días, los padres de la víctima denunciaron su desaparición y comenzaron una búsqueda.

La investigación de las autoridades se realizó a la par de la difusión del caso en redes sociales, donde diversos influencers lo retomaron, haciéndolo viral.

Lamentablemente el cuerpo de Gabby fue hallado el 19 de septiembre en Grand Teton National Park, Wyoming. Se confirmó que murió por estrangulamiento. Poco después, Brian Laundrie desapareció y su cadáver fue encontrado un mes después en Florida junto a un cuaderno donde confesó haber asesinado a su pareja.

La nueva docuserie de tres capítulos se encuentra disponible para todos los usuarios de la plataforma de streaming, y narra este caso con sus etapas de investigación, donde salen entrevistas realizadas a familiares, amigos y detectives involucrados.

En una entrevista exclusiva con el medio estadunidense NewsNation, la madre de Gabby Petito habló de lo que espera que transmita el documental al público:

Los padres de la víctima hicieron la Fundación Gabby Petito en honor a su hija, donde promueven cambios en la legislación para mejorar el proceso de las autoridades ante casos de violencia doméstica y desapariciones.

Joe Petito, padre de Gabrielle, aseguró que nunca recibieron una disculpa por parte de los padres de Brian Laundrie, quienes han sido señalados por posiblemente tener conocimiento del feminicidio realizado por su hijo, aunque no se ha confirmado nada al respecto.

Gabby Petito's mom never got a response to these text messages...



American Murder: Gabby Petito is now on Netflix. pic.twitter.com/LX11i1edmY — Netflix (@netflix) February 17, 2025