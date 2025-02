Dan el último adiós a Paquita la del Barrio en su natal Alto Lucero, Veracruz

ALTO LUCERO, Ver. (apro).- Con una misa, música y flores, Paquita la del Barrio fue despedida en su natal Alto Lucero, donde familiares, amigos y seguidores le rindieron homenaje.

En el parque central del municipio, la artista recibió un reconocimiento póstumo por su legado en la música regional mexicana.

Cientos de habitantes y fanáticos se congregaron en la iglesia Cristo Rey, a donde fueron trasladadas sus cenizas. En medio de arreglos florales y fotografías, sus seres queridos recordaron momentos importantes de su vida.

Durante la misa, sus hijos compartieron anécdotas de la cantante, incluyendo su paso por prisión y su vida cotidiana fuera de los escenarios. Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita, destacó que más allá de su imagen pública, siempre la vio como “una madre amorosa”.

Aunque Paquita la del Barrio falleció en su hogar de Xalapa sin mayores sobresaltos, su familia aseguró que su partida los tomó por sorpresa. “Nos tomó por sorpresa, pero la verdad es que ya estaba enferma de la cadera”, comentaron sus hijos.

En el parque central de Alto Lucero, un pequeño pueblo de 28 mil habitantes ubicado a una hora de Xalapa, la capital, autoridades municipales y su familia organizaron un homenaje en su honor. Su hermana Viola Viveros interpretó algunas de sus canciones, mientras se entregaba un reconocimiento póstumo a la artista.

La urna con las cenizas de Paquita la del Barrio. Foto: Cortesía Óscar Martínez

Sobre el destino de sus cenizas, su hijo José Miguel Gerardo Viveros informó que aún no hay una decisión definitiva, pero es probable que reposen en Alto Lucero o en su casa de Xalapa.

Su mánager, Francisco Torres, será el encargado de definir las fechas de los próximos homenajes. Se ha confirmado que habrá uno en Casa Paquita, en Ciudad de México, a donde las cenizas serán trasladadas este viernes, y otro en Bellas Artes.

Una canción inédita con Juan Gabriel

Martha Elena Martínez Viveros reveló que su madre dejó grabada una canción inédita con Juan Gabriel, la cual nunca fue lanzada al público.

“Yo la verdad de esas cosas no sé. Los duetos con Yuri ya salieron, pero el de Juan Gabriel no ha sido publicado. Es una canción ranchera, me la puso, pero no recuerdo la letra”, comentó.

A esta canción inédita se sumaría un disco grabado con seis canciones que no ha sido dado a conocer públicamente.