“Pájaras” y “Demarcaciones inversas” en Art Week Mexico

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Si hay un momento esperado por artistas, galerías, pero también por los amantes en general de las artes visuales contemporáneas, es el Art Week Mexico (Semana del Arte México), proyecto que en ocasiones va más allá de siete días y puerta para artistas nacionales y extranjeros.

Entre los que se presentan en galerías y estudios de la Ciudad de México -y estados de la república- hay dos sobresalientes que se inauguran esta semana: Uno es Pájara, muestra liderada por la antropóloga Josly Medina y la curadora Patricia Pietri, que inició como un proyecto de una casa de moda, pero en el camino viró hasta convertirse en un homenaje a las tradiciones y costumbres de una región venezolana; y el otro es Demarcaciones inversas de la artista Ximena Garrido-Lecca, exploración del contraste entre las prácticas ancestrales -como el tejido- en relación con las fuerzas y demandas de la industrialización moderna.

En la Mooni Roma...

Pájara se describe como un proyecto interdisciplinario que celebra las memorias vivas y la riqueza cultural de Barlovento, la región afrodescendiente más emblemática del país sudamericano.

Medina y Pietri están al frente de esta exposición que combina fotografía, arte textil e investigación para explorar cómo la memoria en Barlovento se canta, se baila y se vive. Dividida en los capítulos Canto y Nido, la muestra rinde homenaje a las mujeres como guardianas de tradiciones y tejedoras de comunidad, y abrirá del 4 al 11 de febrero en la galería Mooni Roma (Colima 129, colonia Roma).

Vía telefónica, Pietri comentó el origen y esencia de la exhibición; es fundadora y creadora de la línea de ropa Costaiia, que desarrolla y vende en México, y sobre la cual ha definido líneas de trabajo que buscan amalgamar elementos entre arte, diseño y cultura.

La diseñadora y curadora de origen venezolano contó que tenía la inquietud de realizar una colección a partir de la inspiración de la cultura en Barlovento, región venezolana en donde la tradición y costumbres están arraigadas en una población primordialmente afro-descendiente, y que al trabajar de la mano de Medina se dio cuenta de que el proyecto iba un rumbo distinto al que inició en los primeros meses de 2024:

“Me di cuenta de que era mucho más de lo que había planteado, que las fotografías, la naturaleza y todo lo que envolvía a estas mujeres, con sus tradiciones, vestimentas e incluso peinados, manera de sentir y vivir, iba más allá de un proyecto de ropa. Platicando con Josly decidimos convertirlo en una investigación y una parte de esta exposición, para dar fuerza a la tradición de Barlovento y su gente”.

Medina recordó que la dupla de trabajo se consolidó cuando el proyecto cambió de rumbo, y que si bien nunca imaginaron llevarlo a una exhibición les produce satisfacción mostrarla en el marco de Art Week Mexico, con la posibilidad de llevarla por el país.

Se interrogó a Pietri sobre la “apropiación cultural” asociada a tradiciones de bordados o tejidos que el gobierno mexicano ha criticado, en especial durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya que se hicieron denuncias desde la Secretaría de Cultura federal a distintas marcas de ropa internacionales como Sézane (Francia), grupo Inditex (España), Anthropologie (Estados Unidos) y Carolina Herrera (Venezuela), por apropiarse de elementos de pueblos indígenas para su posterior comercialización, que Proceso.com siguió en su momento. Pietri respondió:

“En efecto hay una fina línea entre lo cultural, la industrialización y la apropiación cultural. Yo misma me sentí muy molesta cuando sucedió el caso particular de Sézane, que replicó tradiciones de Oaxaca, porque he conocido y trabajado con artistas del tejido en ese estado, pero no para llevarme sus ideas, ni replicar lo que hacen, sino para entenderlo, y las distintas maneras en las que bordan a partir de sus tradiciones, sus intenciones. Y si hay algo que me han dejado es esa pasión que llevan al tejido”.

Se lee en la información de la exposición:

Pájara nos guía a través de la conexión entre lo cotidiano y lo trascendental. Desde los cantos de lavanderas hasta los peinados trenzados cargados de historias, esta exposición es un homenaje a las mujeres de Barlovento: Guardianas de saberes, tejedoras de comunidad y voces de resiliencia… Corre agua pa ‘lavar, lava el río, lava el alma...

La muestra se inaugura el 4 de febrero a las 17 horas.

En Meridiano...

Resultado de la Semana del Arte en México, la descentralización y su extensión a distintos puntos del país, está la apertura de Demarcaciones inversas, de Ximena Garrido-Lecca, muestra con 16 obras que abrió este 31 de enero en la galería Meridiano, ubicada en la costa oaxaqueña de Puerto Escondido, en donde permanecerá hasta el 31 de junio.

En complemento a la exposición, la artista tendrá una visita a su estudio este martes 4 de febrero. La muestra se efectuará a partir de dos series de trabajo que continua trabajando tituladas Transmutaciones (desde 2018) y Aleaciones con memoria de forma (desde 2013).

Garrido-Lecca, peruana de nacimiento radicada en México, afirmó en entrevista que en el caso de esta última surgió después de una visita a la minera en el Cerro de Pasco, conocida como la “Capital minera de Perú” (por su riqueza en yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo, que en algún momento fue explotada por la corona española), situada al noreste de Lima. Perú es el segundo exportador de cobre a nivel mundial, y el primero que le exporta a China).

En la serie la artista ha buscado desligar ese mineral del uso tecnológico y de su demanda para retornarlo a una manifestación lo más natural posible, como en su origen antes de ser extraído, pues se le ha asociado ancestral y simbólicamente al sol, el fuego y poseedor de una “energía sanadora”.

En lo que respecta a Transmutaciones, pone énfasis en las migraciones de pueblos en Perú desde la llegada de empresas mineras extractoras de cobre y otros minerales, tal y como ha sucedido en distintos puntos de México en donde transnacionales, primordialmente de plata, han desplazado a poblaciones locales.

“Demarcaciones”. La explotación minera. Foto: Alex Krotkov

Dijo Garrido-Leca:

“Para mí estas obras tienen que ver con la reapropiación de los recursos, un gesto simbólico de la reparación a ese material de origen natural, sobre todo un gesto de resistencia. La idea de una ‘demarcación’ (de ahí el título) en el contexto de una minería es establecer el perímetro de una zona minera, de manera que al invertir las obras buscan borrar esas delimitaciones para regresar el cobre a un bien público, en especial como un símbolo de resistencia...

“Mi práctica es diversa, tengo mucho trabajo de instalaciones, de escultura y efímeras, pero siempre retorno a estas dos series con el cobre, son trabajos permanentes, es un material que uso como reflexión”.

Señaló que las obras que se muestran en Meridiano tiene “tramas” de tejidos aparentemente sencillas, con toda la intención de mostrar la fortaleza de ese mineral, pero a la vez su vulnerabilidad, en especial ante la tecnología y los avances cada vez más rápidos en ella. El cobre al ser un material altamente transmisor de electricidad y calor, es indispensable en el uso de celulares.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 78% de la población mundial tiene un teléfono celular, aunque no todos acceden a internet, y desde 2023 se estima que hay más celulares en el mundo que personas. En el planeta habitan 7 mil 400 millones, y se estiman 7 mil 700 millones de suscripciones a teléfonos móviles.

Garrido-Lecca. Investigación peruana. Foto: Especial

Finalizó:

“Lo que comentaba sobre la investigación en Cerro de Pasco incluye un video llamado Yacimientos, con todo lo que implica desplazamiento de personas de la práctica agrícola para trabajar en la mina con salarios mínimos, y era triste porque todo ese conocimiento agrícola que desarrollaban se borraba por el elemento minero.

“Parte de mi trabajo habla del daño ambiental que ocasiona la minería... y de lanzar ese cuestionamiento de ¿a dónde vamos?, eso aún no lo sé, pero no debemos olvidarlo, por eso siempre regreso a ello”.

Demarcaciones inversas abrió el 31 de enero en la galería Meridiano de Puerto Escondido; al momento no hay planes de que la exposición viaje a Ciudad de México o algún otro estado.