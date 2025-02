Festival “Pasión por el Saxo”, primera edición con Jeff Coffin y Baptiste Herbin

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival “Pasión por el Saxo” reunirá en su primera edición a Jeff Coffin y Baptiste Herbin, dos de las figuras más reconocidas en ese instrumento en nuestros días, el encuentro de estilo jazzístico se realizará este viernes 21 y sábado 22 de febrero en el escenario de La Piedad Live Music.

Sofía Zumbado, organizadora de “Pasión por el Saxo”, explicó en entrevista para Proceso que la festividad surge por las celebraciones de SZ Music Shop, tienda especializada en el saxofón y clarinete que cumple su 10 aniversario y que dirige, buscando complacer al público con los mejores saxofonistas y jazzistas del mundo:

“Definitivamente es un honor y un placer poder traer estos saxofonistas de esa calidad. La ‘Pasión por el Saxo’ no se puede celebrar de otra manera que a ese nivel. Tanto Jeff (estadunidense) como Baptiste (francés) son saxofonistas que están en el top mundial.”

La también saxofonista costarricense, radicada en México, detalló que ambos artistas, “son personas que disfrutan estar en Ciudad de México, tienen un nivel mundial de giras, de colaboraciones con músicos de primer nivel. La decisión de traerlos al festival no fue difícil, son dos exponentes muy importantes del instrumento, es exquisito tenerlos en dos días seguidos, lo cual no es fácil lograr. Yo espero que la gente vea la oportunidad en estas dos ocasiones de ver estos saxofonistas”.

Jeff Coffin actualmente forma parte del ensamble Dave Matthews Band y en su historial ganó tres premios Grammy como integrante de Béla Fleck & The Flecktones, con quienes participó desde 1997 hasta 2010. Coffin arribará este viernes 21 de febrero, acompañándose sobre el escenario de los músicos: Daniel Infanzón (piano), Enrique Nativitas (batería), Emiliano Coronel (bajo) y realizará una colaboración especial con el saxofonista Jody Espina (Jody Jazz).

En tanto, el sábado 22 de febrero tomará turno Baptiste Herbin, considerado un virtuoso del instrumento. Tendrá como músicos participantes a Diego Franco (saxofón), Israel Cupish (bajo), Gabriel Puentes (batería) y Aldo Rivera (piano).

“Los dos grupos que los acompañan son diferentes, el primer día con Jeff son músicos nacionales de primer nivel. El segundo también tenemos una selección muy buena de músicos, son importantes personajes de la escena del jazz en la ciudad”, definió Zumbado.

Los recitales se disfrutarán en la intimidad de La Piedad Live Music (Avenida de los Insurgentes Sur 585, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez), espacio tradicionalmente para grupos de rock, “la gente se va a sentir cómoda. Me gusta el lugar y abrirlo al jazz, no sólo al rock, que el jazz entre a un lugar nuevo, queremos que el jazz se permee, que otro lugar se permee de la cultura jazzística, que entre a lugares que no son tan de nicho”.

Con esta primera edición de “Pasión por el Saxo” y ante la alternativa de músicos emergentes a la par de los consolidados, Sofía Zumbado señaló que hay mucho futuro para el festival, “espero que haya un segundo y un tercero, en algún momento, que sea una tradición de saxofonistas en la ciudad”.

Asimismo, dijo, buscará proyectar el encuentro para visibilizar talentos femeninos:

“Me gustaría traer a mujeres saxofonistas, como Melissa Aldana, que nos visitó hace poco en Ciudad de México, este tipo de mujeres latinas que se abrieron campo a nivel mundial en el jazz me parece interesante. La escena es más masculina, pero definitivamente ya hay muy buenas exponentes que se dan de tú a tú con los grandes y que son mujeres latinoamericanas, que me encanta, hay de todo, hay asiáticas, hay estadunidenses, pero hay latinas que están moviendo el piso”.

La también directora de SZ Music Shop concluyó que el festival surgido para celebrar una década de la boutique especializada en accesorios para saxofón y clarinete (con sede en la alcaldía de Coyoacán), refleja un momento álgido en la escena musical, con exponentes expertos y jóvenes, incluso niños interesados:

“Son 10 años en que la industria del saxofón cambió muchísimo, desde boquillas y accesorios más simples, a una industria con un accesorio diferente, con saxofones que salen de ediciones limitadas, todo eso lo manejamos nosotros, somos apasionados por el instrumento, damos asesorías especializadas. Es una boutique única en Latinoamérica. Cada vez que entregamos un saxofón a un niño, una persona joven, incluso una persona mayor, sabemos que estamos entregado algo que les puede cambiar la vida, Cualquier instrumento cambia la vida”.