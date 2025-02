Twenty One Pilots hizo vibrar a más de 64 mil en CDMX con su “The Clancy World Tour” (Videos)

Twenty One Pilots hizo vibrar a más de 64 mil en CDMX con su “The Clancy World Tour” . Foto: OCESA/Liliana Estrada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dúo estadunidense Twenty One Pilots hizo vibrar a más 64 mil almas reunidas en el Estadio GNP la noche de este jueves, presentando el espectáculo de su gira “The Clancy World Tour” que también arribará el 22 de febrero a Guadalajara y el día 24 a Monterrey.

El vocalista principal Tyler Joseph aterrizó enmascarado junto al baterista Josh Dun, sobrevolando las emociones de los enardecidos fans a los ritmos de “Overcompensate”, “Holding On to You” y “Vignette”.

Twenty One Pilots hizo vibrar a 64 mil almas en el Estadio GNP este jueves, presentando el espectáculo de su gira “The Clancy World Tour” que también arribará el 22 de febrero a Guadalajara y el día 24 a Monterrey. @twentyonepilots #TwentyOnePilots #TheClancyWorldTour ???? pic.twitter.com/Eo3nu6F79u — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) February 21, 2025

El repertorio avanzó veloz dando nota a “Car Radio”, momento en que Tyler se despojaba de su máscara al clamor ensordecedor de las multitudes y dar paso a “The Judge”. El amable cantante de 36 años distinguía la gran cantidad cámaras dispuestas filmando el show, observándose a su fanaticada mexicana entregándose apasionadamente, “¡nos gustaría mostrar esto en todo el mundo!”.

Hasta el último rincón ensordecedores rugidos retumbaron en el inmueble de la alcaldía Iztacalco prosiguiendo “The Craving”, “Tear in My Heart” y “Backslide”.

La producción atrajo las miradas en atractivos visuales proyectados en la pantalla a telón de fondo. En las plasmas laterales se visibilizaban los rostros de las multitudes, mostrándose a su vez al dúo fundado hacia 2009 en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Ambos músicos hicieron gala de su talento multinstrumentista seleccionando “Shy Away”, “Heathens” y “Next Semester”.

Tyler y Josh soprendieron brotando en plataformas separadas inmersas en la plancha escuchándose “Routines in the Night”, “The Line” y “Mulberry Street”, aderezando el público irradiando lucecillas multicolores desde sus celulares.

El ambiente de buena vibra imperó durante el show de poco más de dos horas, congregando esencialmente a jóvenes seguidores, dando ingrediente especial al concierto por su candente entrega hacia Twenty One Pilots, al igual, los artistas correspondieron de principio a fin.

Retornaban al escenario principal en una dantesca escenografía de llamaradas navegando al son de “Navigating”, “Nico and the Niners” y “Heavydirtysoul”. Latía “My Blood” y Josh se colocaba el jersey de la selección mexicana de baloncesto. Detonaba “Guns for Hands” y “Lavish”, adicionalmente la clásica “Ride”, dirigiéndose Tyler a la tarima extra convidando a una niña fan a cantarla.

De regreso al espacio principal se rasgó “Paladin Strait”, “Jumpsuit”, “Midwest Indigo” y “Stressed Out”. Los amables Tyler y Josh se despidieron inexorablemente retomando un entablado adicional afinando “Trees”. Sumergidos entre sus fieles culminaban glorificados con las energías inagotables estallando de satisfacción.