Un tribunal argentino retira cargos contra tres personas vinculadas a la muerte de Liam Payne

BUENOS AIRES, Argentina (AP).- Un tribunal de Argentina desestimó los cargos de negligencia criminal contra tres de las cinco personas acusadas en relación con la muerte de Liam Payne, el excantante de One Direction que cayó del balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires en octubre pasado, según un fallo obtenido por The Associated Press el jueves.

En su decisión emitida el miércoles, la cámara federal de apelaciones argentina ordenó que los otros dos acusados ??en el caso permanezcan detenidos. Se enfrentan a un proceso por cargos de haber suministrado narcóticos a la famosa estrella de la boyband británica.

El fallo retira los cargos contra tres acusados ??clave: Rogelio Nores, un empresario argentino con ciudadanía estadunidense que había acompañado a Payne durante su viaje a Buenos Aires; Gilda Martín, gerente del Hotel CasaSur en el moderno barrio de Palermo, donde Payne murió el 16 de octubre; y Esteban Grassi, el recepcionista principal del hotel.

El cargo de homicidio por negligencia conlleva una pena de uno a cinco años de prisión en Argentina.

Un informe toxicológico de las pruebas realizadas después de la autopsia reveló que Payne, de 31 años, tenía alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en su sistema cuando se cayó del balcón.

Los fiscales argumentaron que Nores no había cumplido con sus deberes de cuidado al dejar a Payne solo mientras estaba ebrio. El tribunal se puso del lado de los abogados defensores que sostenían que Nores no tenía ningún deber legal, moral o social de cuidar a Payne. Además, se encontraba fuera del hotel en el momento de la muerte de su amigo.

Los dos empleados del hotel, Martin y Grassi, estaban en el lobby del Hotel CasaSur el 16 de octubre cuando vieron a Payne severamente intoxicado y decidieron llevarlo a su habitación con la ayuda de otros, determinaron los investigadores.

Los fiscales dijeron que Payne debería haber sido mantenido alejado de su habitación de hotel, donde un balcón representaba un claro peligro, hasta que pudiera recibir atención médica adecuada. El miércoles, el tribunal dictaminó que los fiscales no pudieron demostrar que llevar a Payne a su habitación de hotel "constituyó una conducta ilegal, rebelde, torpe, imprudente, imprudente o negligente".

El tribunal también ordenó que los otros dos acusados ????en el caso —Ezequiel David Pereyra, un ex empleado del Hotel CasaSur y Braian Paiz, un camarero que había atendido a Payne en un exclusivo restaurante de Buenos Aires— permanezcan detenidos acusados ????de suministrar narcóticos a Payne en los días, incluso horas, previos a su muerte.

Debido a que el cargo que enfrentan conlleva una pena de cuatro a 15 años de prisión, el tribunal consideró que la prisión preventiva estaba justificada.

La repentina muerte de Payne provocó una ola de dolor en todo el mundo por parte de los desconsolados fans de One Direction, una de las bandas de chicos con mayores ventas de todos los tiempos.