Recorte de dos días a la FIL de Minería, para ayudar a editores

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) vive uno de sus años más difíciles: para esta edición habrá dos días menos de programación, pues su presupuesto de 12 millones de pesos no ha subido desde hace seis años; y si bien instituciones como el INBAL o el INERHM se sumaron a la salida de grandes editoriales como el FCE y el Grupo Editorial Planeta, se registraron ahora más expositores que en 2024.

Pese a todo, las autoridades del evento comandado por la Facultad de Ingeniería se niegan a pedir mayor apoyo a la Máxima Casa de Estudios.

Rubén García Morales, responsable de Prensa desde hace 14 años de la feria más antigua del país, dijo a Proceso:

“Nunca planteamos pedir recursos extra, no lo estamos viendo a futuro, no por ahora”.

García Morales. Presupuesto congelado. Foto: Cortesía FIL Palacio de Minería.

Cerca ya del medio siglo, la Feria de Minería (como se le llama popularmente) contará en su 46º edición como estado invitado a Oaxaca, con más de 1,100 actividades (57 menos que el año pasado) del 21 de febrero al 2 de marzo.

El estado del sur presentará a 30 autores de sus ocho regiones, así como talleres de arte, la exposición Arte de Oaxaca, a instalase en el patio central del edificio neoclásico construido por Manuel Tolsá, además de 22 sellos editoriales y 600 títulos.

Como cada año la FILPM, respaldada por la Facultad de Ingeniería desde su fundación, presentará sus 11 ciclos de divulgación científica y seis en materia de literatura; algunos de ellos llegarán a números redondos, como la 20 Jornadas Juveniles a realizarse los días 24, 25 y 26 de febrero, y el 10º Ciclo de Literatura de Horror a 180 años de la publicación de El Cuervo, de Edgar Allan Poe.

Como detalle característico, el cartel de esta edición repite obra de un artista, ahora con Ensoñaciones (2024) de Miguel Ángel Wero Ramos, que presenta a una joven leyendo un libro, envuelta en una gran biblioteca. El año pasado el artista accedió a la reproducción de su obra Catedral de libros (2012).

Macotela, indispuesto

Proceso buscó hablar con Fernando Macotela, director de la feria desde hace 26 años, quien lamentablemente se hallaba en indisposición laboral, y en su lugar el comunicólogo Rubén García Morales dio réplica a preguntas sobre la actualidad y futuro de la FILPM.

Luego de sostener que las actividades culturales y de divulgación son las “columnas de apoyo” y clave en la oferta que distingue a la 46º edición, el responsable de prensa se rehusó a considerar que el evento se encuentre en crisis:

“En término de impacto en actividades es mínimo (el recorte), estamos un poquito abajo de la edición anterior y con dos días menos, lo que significa que los editores y autores confían en la FILPM como un espacio de exhibición, promoción y distribución de sus materiales. Otro dato es que los expositores de este año son 165, y el año pasado fueron 135.

“De las actividades habrá 765 presentaciones de libros, revistas, e-books y un conjunto de actividades importantes, la calidad se mantiene, eso es lo que el público busca y ha encontrado en Minería”.

Macotela. La feria más antigua. Foto: Cortesía FIL Palacio de Minería.

El festejo editorial ha tenido en los últimos años señalamientos de considerarse “caro” en su costo por metro cuadrado, como señaló en su momento Paco Ignacio Taibo II -al frente del FCE- hace tres años; desde el año pasado salió Grupo Editorial Planeta, y para éste se ausentaron más: el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Cámara de Diputados, y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

El recorte de dos días pasó de 12 a 10, y con ello un 30% menos en el costo por metro cuadrado para los stands.

-¿No es tiempo de que la UNAM apoye más a la feria? ¿Lo han solicitado?

-No se ha hecho ninguna solicitud en ese sentido porque los recursos llegan, la feria está pensada para que tenga lo necesario para que siga funcionando, y por lo que sucedió en la edición anterior ahora la facultad hace énfasis en el apoyo, recibimos su apoyo y el de la universidad.

“No hemos hablado ni pedido recursos extra, sencillamente porque parte sustancial de las acciones de la universidad para difundir la cultura está en apoyar la Feria de Minería, a la que considera patrimonio de la universidad”.

-Es la feria más antigua del país de su tipo, ¿no es necesario que la universidad la apoye totalmente?

-No lo hemos planteado y no lo hemos buscado de esa manera, cada año recibimos los recursos. Es importante mencionar que no somos sólo de recibir recursos, la feria genera recursos con venta de stands, ingreso en taquilla, con venta de stands para espacios culturales, de publicidad en chiquito. Los primeros tres rubros son parte de la mayor aportación, no les dejamos toda la carga (a la facultad). La feria ha sido y se ha mencionado en muchas ocasiones como un proyecto autogestivo, de ahí su longevidad.

“Por un lado está la voluntad de la Facultad de Ingeniería y que la misma feria ha respondido a través de recursos que la hacen viable y le permite seguir año con año. Ha pasado por crisis económicas, devaluaciones, momentos complicados, y la feria se ha mantenido. En ese sentido la independencia que tenemos al generar nuestros propios recursos nos ha permitido seguir vigentes”.

-¿Para las próximas ediciones y la 50 edición buscarán apoyos?

-No sólo ha sido el modelo más antiguo del país dentro del modelo de ferias, hay muchas ya, pero no en este momento no nos planteamos a futuro algo así. En el periodo previo a esta edición platicamos, revisamos los temas, trabajamos, nunca planteamos pedir recursos extra, no por ahora, no puedo hablar a futuro pero nadie ha sacado el tema.

Costos por stand

García Morales informó que el costo por metro cuadrado en este año para expositores, de 7 mil 623 pesos, tuvo una rebaja respecto de la edición anterior de 10 mil 890 pesos, haciendo énfasis en que el recorte de dos días fue la respuesta para apoyar a editores, y a la misma feria en términos operativos:

“El tema de los días tiene varias situaciones, se busca ajustar la duración de la feria a las demás ferias, antes con 12 días se buscaba apoyar a editores, pero hubo señalamientos de los mismos de que los gastos operativos suben, dos días más incrementa costos y complica el desmontaje, porque hacerlo en lunes no es lo mismo que en domingo.

“Para nosotros también es reducir gastos operativos y costos. El 30% menos en el costo de stand es significativo, el objetivo es apoyar a editores por el reclamo de ‘la feria más cara del país’. Bueno, ésta es nuestra respuesta, es un esfuerzo que estamos haciendo para apoyarlo”.

Se le cuestionó si la ausencia de instituciones públicas en materia de presentaciones y actividades afectan la calidad de lo programado. Respondió así:

“Tenemos instancias gubernamentales que no vinieron, pero ‘todo vacío tiende a llenarse’, no va a estar el INBAL pero va estar Mar adentro, no va a estar el Museo de Historia Natural pero va a estar Eduque, el INEHRM su espacio está siendo cubierto por Librería San Pablo, entonces, si no van a estar por recortes, políticas públicas o cambios de sexenio, bueno, están cubiertas.

Conferencia para la programación. Foto: Cortesía FIL Palacio de Minería.

-Hablamos del INBAL o el INEHRM, instituciones que no tienen comparación, el mismo Planeta o el FCE con diversos títulos.

-Pero no por ser “grandes conglomerados” significa que no mostremos calidad, hay proyectos editoriales que no han estado por el tema de los costos, por supuesto que hay grandes títulos en Planeta o FCE, pero bueno, no están, no podemos hacer nada, nosotros publicamos bases de participación, convocamos y enviamos a editoriales y ellas son las que deciden. Hacemos el esfuerzo en reducción de costo, que era la principal solicitud.

“Que no vengan no significa merma en calidad, sobre todo en las actividades culturales por la naturaleza de la misma feria que tiene una característica única y es el enfoque académico y cultural en distintas disciplinas que ofrece la UNAM. Hay un nivel que no se va a encontrar en otras ferias”.

Para rematar:

“Lástima que no vienen esas editoriales, nos encantan los títulos de esas editoriales, pero hay mucho más, no sólo es el tema comercial sino otros muchos rubros que la FILPM cubre”.

-Finalmente, ¿hubo esta vez acercamiento con FCE y/o Planeta?

-El de toda la vida, hacerles llegar la información, sostener comunicación, pero no hubo más respuesta, con sinceridad no sabemos su situación.

La FILPM durará del 21 de febrero al 2 de marzo, de lunes a viernes de 11:00 a 21 horas, y sábados y domingos de 10 a 21 horas. Los boletos tendrán un costo de 20 pesos cada día y 25 los fines de semana, con entrada gratuita para menores de 6 años y personas con discapacidad.