¿Quién ganará en unos Oscar impredecibles? Esto dicen los expertos

Los Oscar están a la vuelta de la esquina tras meses de otros premios y constantes pronósticos sobre los ganadores.

A veces es muy fácil adivinar quién se llevará el trofeo, pero no este año.

La 97a edición de los Premios de la Academia, que se celebrará el domingo, tiene más potencial dramático que en años recientes, y hay muchos posibles resultados en las categorías principales, incluyendo mejor película, mejor actor y mejor actriz. Después de que la principal nominada y favorita temprana, "Emilia Pérez", se viera envuelta en controversia, "Anora" arrasó con un importante trío de honores de los sindicatos de productores, directores y guionistas (PGA, DGA y WGA por sus siglas en inglés, respectivamente). Luego, "Conclave" ("Conclave") se llevó el premio en los BAFTA y en los SAG del sindicato de actores.

¿Quién saldrá victorioso? Los críticos cine de The Associated Press, Lindsey Bahr y Jake Coyle, comparten sus predicciones.

MEJOR PELÍCULA

Nominados: "Ainda estou aquí" ("Aún estoy aquí"), "Anora", "The Brutalist" ("El brutalista"), "A Complete Unknown" ("Un completo desconocido"), "Conclave", "Dune: Part Two", ("Duna: Parte Dos"), "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "The Substance", "Wicked".

COYLE: Hay muchas opciones, pero parece que se reduce a "Anora" (ganadora de los premios PGA, DGA y WGA) o "Conclave" (BAFTA, SAG), aunque está lo suficientemente reñido como para que una sorpresa esté en el ámbito de lo posible. La industria del cine se encuentra en un momento extraño y confuso, y hemos tenido una temporada de premios igualmente extraña y confusa. En última instancia, creo que "Anora" de Sean Baker ganará. Confío menos en los premios principales de los BAFTA y SAG que en los del Sindicato de Productores, especialmente cuando el PGA opta por una película indie audaz en lugar de producciones de estudio más pulidas. Además, "Conclave" es una película agradable, pero ¿mejor película? No quiero enredarme, pero vamos, "Anora" es una obra maestra.

BAHR: Quisiera decir que "Conclave" para cubrir nuestras apuestas. Sus recientes victorias sobre "Anora" tienen cierto sentido (en retrospectiva) para esos cuerpos de votación en particular: actores y británicos. También es la elección que se ciñe al sistema en muchos sentidos, pero una que también parece alineada con la muy internacional membresía de la academia. Estoy de acuerdo en que "Anora" es una obra maestra, pero tal vez "Conclave" sea el consenso: la segunda opción de todos.

MEJOR ACTRIZ

Nominadas: Demi Moore, "The Substance" ("La sustancia"); Cynthia Erivo, "Wicked"; Mikey Madison, "Anora"; Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"; Fernanda Torres, "Ainda estou aquí".

BAHR: Esta carrera se siente tan incierta después de la victoria de Mikey Madison en los BAFTA y el ascenso de "Anora" en general. Madison dio un discurso tan genial y reflexivo, elogiando a sus colaboradores con una especificidad que no suele ocurrir en esos escenarios, y ocurrió antes de que terminara la votación para los Oscar. Incluso existe la posibilidad de que Fernanda Torres logre una victoria. Pero sigo inclinándome hacia Demi Moore, quien ganó en los SAG, como la favorita sentimental: una actuación divertida y salvaje y un gran regreso para una actriz veterana. Además, este premio no ha ido a una joven desde la victoria de Emma Stone en "La La Land".

COYLE: Esta podría ser una categoría reñida, pero también le doy la ventaja a Moore. Ella ha tomado la delantera gracias a la valentía de su actuación en "The Substance" y, posiblemente, a la narrativa más convincente de la temporada. Aún así, preferiría a Madison, quien realmente domina "Anora".

MEJOR ACTOR

Nominados: Adrien Brody, "The Brutalist"; Timothée Chalamet, "A Complete Unknown" ("Un completo desconocido"); Colman Domingo, "Sing Sing"; Ralph Fiennes, "Conclave"; Sebastian Stan, "The Apprentice" ("El Aprendiz").

COYLE: Brody había avanzado en piloto automático durante gran parte de la temporada, pero creo que Chalamet lo ganará. Incluso antes de su gran victoria en los SAG, la inclinación de la academia por la ampliamente celebrada "A Complete Unknown" necesitaba un lugar a donde ir. Estos Oscar podrían ser recordados como la (merecida) coronación del príncipe de Hollywood.

BAHR: Yo me quedo con Brody. Me alegra que Chalamet haya ganado en SAG, tiene sentido que sus colegas actores quieran honrar su compromiso con ese papel y esa película. Cinco años en tus 20 son una eternidad y sería muy bonito que ganara a la misma edad que Brody lo hizo por "The Pianist" ("El pianista"), de hecho se convirtiera en el ganador más joven de la historia. Pero considerando que la academia es un cuerpo de votación que no suele otorgar este premio a jóvenes, creo que optarán por la elección clásica.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Nominadas: Monica Barbaro, "A Complete Unknown"; Felicity Jones, "The Brutalist"; Ariana Grande, "Wicked"; Isabella Rossellini, "Conclave"; Zoe Saldaña, "Emilia Pérez".

BAHR: Zoe Saldaña parece tener este premio en la bolsa. Ha seguido ganando premios importantes, incluidos el BAFTA y el SAG, a pesar de la controversia de "Emilia Pérez". Al igual que Moore, tiene una narrativa fuerte a su favor y ha dado buenos y apasionados discursos a lo largo de la temporada, y la gente parece lo suficientemente astuta como para no "castigarla" por las acciones de su coestrella. La situación parece un poco injusta, considerando que su personaje tiene más tiempo en pantalla que el de Gascón, quien compite como actriz principal. Pero esa es una conversación para otro momento.

COYLE: Saldaña es una apuesta segura, es fantástica en "Emilia Pérez" y logra mantenerse centrada y natural en medio de sus extremos tonales. Vale la pena destacar a Grande y su coestrella nominada a mejor actriz, Erivo. Ninguna de las dos parece destinada a ganar nada, pero ambas merecen algún tipo de reconocimiento por su incansable promoción de "Wicked" y meses de compresión paciente ante lo que han enfrentado.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Nominados: Yura Borisov, "Anora"; Kieran Culkin, "A Real Pain" ("Un dolor real"); Edward Norton, "A Complete Unknown"; Guy Pearce, "The Brutalist"; Jeremy Strong, "The Apprentice".

COYLE: Culkin ganará esto sin esfuerzo. Su desfile de discursos de agradecimiento ha sido un recordatorio de que su personaje en "A Real Pain" no era exactamente un desafío, ¿y qué? Tan buena como es esta categoría —todo el grupo es estelar— Culkin lo ha ganado gracias a su enorme carisma natural.

BAHR: Es Culkin, sin duda, y estoy muy emocionada por su discurso desenfadado. ¿Es este un buen momento para preguntarse por qué las campañas de premios tienden a una visión tan limitada en torno a una actuación con respecto a sus contrapartes? Probablemente no, pero pienso en Jesse Eisenberg y Margaret Qualley.

MEJOR DIRECCIÓN

Nominados: Jacques Audiard, "Emilia Pérez"; Sean Baker, "Anora"; Brady Corbet, "The Brutalist"; James Mangold, "A Complete Unknown"; Coralie Fargeat, "The Substance".

BAHR: Sean Baker es el ganador más probable aquí después de su premio del sindicato de directores. Pero ha sucedido que el ganador del DGA no gana el Oscar, tan recientemente como en 2020, cuando Sam Mendes perdió el Oscar ante Bong Joon-ho. Pero "Anora" está quizás más cerca de "Parasite" ("Parasitos", ambas ganadoras de la Palma de Oro, y no estoy seguro de que haya una segunda opción obvia en este grupo. Si Baker no es la elección, todos parecen ser una opción justa.

COYLE: Creo que Baker también ganará, aunque hay una posibilidad de que Corbet lo alcance. Todos estos nominados son debutantes, una buena inyección de sangre nueva en una categoría a menudo presidida por la vieja guardia. Es una pena que ninguno de los dos debuts más emocionantes – RaMell Ross de "Nickel Boys" y Payal Kapadia de "All We Imagine as Light" ("La luz que imaginamos") – haya logrado ser nominado.

MEJOR DOCUMENTAL

Nominados: "Black Box Diaries"; "No Other Land"; "Porcelain War"; "Soundtrack to a Coup d'Etat"; "Sugarcane" .

COYLE: Esta es una categoría difícil, en parte porque la mayoría de mis documentales favoritos de 2024 — "Ernest Cole: Lost and Found", "Will & Harper", "Dahomey", "Daughters" — no fueron nominados. El Oscar probablemente irá a "No Other Land", la crónica desgarradora sobre la ocupación israelí en Cisjordania, o "Porcelain War", un retrato desafiante de cómo mantener el arte y la cultura ucraniana vivos en medio de la guerra. Mi corazonada es que "Porcelain War" ganará, convirtiéndose en el segundo documental sobre Ucrania en ganar, y un momento potencialmente conmovedor dado los recientes cambios de política del presidente Donald Trump sobre Ucrania.

BAHR: Realmente me gustaría escuchar lo que dice el codirector de "Sugarcane", Julian Brave NoiseCat, desde el escenario de los Oscar, pero voy a optar por "No Other Land." Además de ser una gran película, ha permanecido en la mente y en la conversación a pesar de no tener un distribuidor.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Nominados: "Ainda estou aquí" Brasil; "Emilia Pérez," Francia, "Flow," Letonia; "Pigen med nålen" ("La chica de la aguja") Dinamarca; "The Seed of the Sacred Fig" ("La semilla de la higuera sagrada") Alemania.

BAHR: La categoría Internacional es especialmente difícil de predecir este año. La campaña de "Emilia Pérez" para mejor película puede haber perdido impulso, pero aún así ganó el BAFTA en la misma categoría donde competía con dos de los mismos contendientes ("Ainda estou aquí" y "The Seed of the Sacred Fig"). "Ainda estou aquí" es su competencia más dura, aunque también es difícil descartar a "Flow." Al final, creo que la balanza aún podría inclinarse hacia "Emilia Pérez".

COYLE: Lo que alguna vez fue un paseo fácil para "Emilia Pérez" se ha convertido en un verdadero suspense. Creo que "Ainda estou aquí" lo ganará, gracias no solo al colapso de "Emilia Pérez" sino al ascenso oportuno del relato sobre el coraje político de Walter Salles. Es una ganadora digna, aunque me encantaría ver al director iraní exiliado Mohammad Rasoulof aclamado por "The Seed of the Sacred Fig", el logro cinematográfico más valiente del año.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Nominados: "Flow"; "Inside Out 2" ("Intensa Mente 2"); "Memoir of a Snail" ("Memorias de un Caracol"); "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" ("Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas"); "The Wild Robot" ("Robot salvaje").

COYLE: Por mucho que me gustaría elegir "Flow," la hermosa parábola ecológica sobre un gato en un mundo innundado, "The Wild Robot" va a ganar. A pesar de la dura competencia, la película de Chris Sanders arrasó en los Annie Awards y es la favorita consensuada. Y dado que yo, aparentemente solo, la encontré demasiado manipuladora para ser genuinamente conmovedora, también me convenció de que no tengo corazón. Así que un doble triunfo para "The Wild Robot".

BAHR: ¡Elijo "Flow"! En la gran tradición de las películas lo suficientemente significativas como para ser nominadas en dos categorías principales, este parece será el lugar donde ganará, a menos que Feathers McGraw tenga algo que decir al respecto.