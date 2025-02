Un reconocimiento que abraza: Luisa Valenzuela ante su ingreso a la Biblioteca de Escritoras de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La obra de la escritora argentina Luisa Valenzuela ya forma parte de la Biblioteca de Escritoras de la Casa del Libro Universitario (Casul) de la UNAM, un reconocimiento que, a su decir, al venir de México es un “abrazo” que la reconforta.

En un acto significativo, Valenzuela (Buenos Aires, 1938) le puso el sello “ex libris” de Casul a su más reciente ensayo “¿De dónde vienen las historias” (2024), y tras ello hubo un conversatorio con Sandra Lorenzano, Roberto Domínguez Cáceres, Odette Alonso, así como interpretaciones musicales en el cello y kora de Renata Wimer y Babou Diabaté.

La obra de Valenzuela, conformada por más de 30 libros, entre novelas, cuentos, micro relatos y ensayo, ha sido editada en más de 17 países de América, Europa, Asia y Oceanía, y traducida al inglés, francés, alemán, holandés, italiano, portugués, serbio, coreano, japonés y árabe.

Su biblioteca, ahora de consulta completa en la Casa Universitaria, ubicada en la colonia Condesa, se une al de otras autoras como Elena Poniatowska, Ida Vitale, Elsa Cross, Margo Glantz, Sara Sefchovich, Angelina Muñiz-Huberman y Cristina Pacheco.

La iniciativa del lugar, dirigido por la periodista y escritora Guadalupe Alonso, tiene como objetivo hace accesible la obra completa de autoras a estudiantes, investigadores y a los visitantes de la dependencia.

En breve entrevista con Proceso –medio al que reconoció como formador en su lectura sobre México– Valenzuela, quien radica en su natal Buenos Aires, se dijo muy contenta con el acto, y lo consideró un reconocimiento que la emociona por un país que no ha parado de darle cariño a lo largo del tiempo.

Hay que recordar que recientemente recibió los premios Internacional “Carlos Fuentes” a la Creación Literaria en Idioma Español (2019) y el Nuevo León “Alfonso” Reyes 2023 por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que se suman a otros de corte internacional, dijo:

“Siempre he tenido una gran relación con México, yo amo a este país y el país me devuelve este amor, es un país que ha sido tan hospitalario con los argentinos en los peores momentos, y para nosotros, para muchos argentinos es como nuestro segundo hogar, hasta existe el término ‘argen-mex’, este reconocimiento es como un abrazo, reconforta”.

–¿Cómo siente a la literatura latinoamericana en estos días?

–Creo que desgraciadamente vivimos muy apartados unos de otros, creo que hay momentos en que nos perdemos lo que sucede en ciertas partes de América Latina, es cierto que hay autores mexicanos que van a hacer cosas en Buenos Aires, pero siento que estamos escindidos, siento que es importante tener revistas que nos comuniquen, que hagan una liga. México y Argentina tienen una gran literatura, aunque bueno, los grandes escritores nos conocemos, como en la FIL Guadalajara que nos da oportunidad de estar en contacto.

Sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que se avecina, la autora reconocida como feminista afirmó que se trata de un gran momento que año con año sigue, detalló:

“En Argentina ahora está muy combatido el feminismo, nuestro actual presidente es un ser es muy poco apreciable por decirlo de manera gentil, están combatiendo todo eso. El 8 de marzo seguramente saldremos con una fuerza muy grande e importante en todo Argentina, y acá también pero aquí ciertamente exigiendo al tiempo que conmemorando.

“Me interesan los feminismos, las tendencias y todo el panorama, las más eclécticas y apreciables”.

–Estamos viviendo en México un momento complicado con la relación política con Estados Unidos, Donald Trump…

–Sí cierto, pero lo están resolviendo con mucha altura, me parece extraordinaria la altura con la que responde Claudia Sheinbaum, en cambio nuestro gobierno le ofrece todo (a Estados Unidos), es muy triste para los argentinos.

La escritora, que colecciona máscaras de pueblos originarios, se reconoció como amante de los cultos, ceremonias y tradiciones de los países, “en especial de México que celebra mucho la cultura”, abundó sobre el tema:

“Siempre me interesó desde muy chica los pueblos originarios, aquí están muy valorizados, con nosotros tratan de hacer como si no existieran, es cierto que la civilización es menos rica, pero existen hasta el día de hoy. Me gustan los pueblos unificados que presentan los pueblos originarios y sus conciencias, y ustedes tienen mucho de eso”.

Finalmente, al cuestionársele si trabaja en alguna idea o proyecto expresó que “Cola de lagartija” (1983) que publicó la UNAM en los ochenta se está reeditando actualmente en Argentina, se trata de un volumen entre la biografía y la novela que reconstruye la vida de José López Rega, un personaje clave en la dictadura argentina de las décadas de los setenta y ochenta.

Sobre esto comentó:

“Es una novela emblemática, con un tema muy telúrico, muy americano, muy argentino, ahora hay una cosa como mágica-siniestra y negativa, vivimos una secuela y me gustaría escribir sobre esto, pero tengo que entrar en ese mundo, hay una herencia atroz que ahora es actual”.