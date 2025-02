Michelle Trachtenberg, estrella de Buffy la Cazavampiros y Gossip Girl, murió a los 39 años

NUEVA YORK (AP) — Michelle Trachtenberg, una antigua estrella infantil que apareció en la exitosa película de 1996 "Harriet the Spy" ("Harriet la espía") y que luego coestelarizó dos populares series de televisión al inicio del milenio — "Buffy the Vampire Slayer" y "Gossip Girl" — ha fallecido. Tenía 39 años.

La policía respondió a una llamada al número de emergencias 911 poco después de las 8:00 de la mañana en una torre de apartamentos de lujo de 51 pisos en el barrio Hell's Kitchen de Manhattan, donde "los oficiales observaron a una mujer de 39 años inconsciente", según un comunicado del departamento de policía de Nueva York.

Los paramédicos la declararon muerta en el lugar. No se sospecha de algún acto criminal y el Médico Forense de Nueva York está investigando la causa de la muerte, informaron las autoridades.

Los representantes de Trachtenberg no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Su fallecimiento fue reportado por primera vez por el New York Post.

Trachtenberg tenía ocho años cuando comenzó a interpretar a Nona Mecklenberg en "The Adventures of Pete & Pete" de Nickelodeon de 1994 a 1996 y luego interpretó el papel principal en las adaptaciones cinematográficas de "Harriet the Spy" e "Inspector Gadget", junto a Matthew Broderick.

"Michelle parece auténtica porque realmente es una niña genuina. Todos pueden identificarse con ella", dijo Debby Beece, presidenta de Nickelodeon Movies en 1996.

En 2000, Trachtenberg se unió al elenco de "Buffy", interpretando a Dawn Summers, la hermana menor del personaje principal que encarnó Sarah Michelle Gellar entre 2000 y 2003.

Trachtenberg agradeció a Gellar por denunciar a Joss Whedon en 2021, tras las acusaciones de abuso realizadas contra el productor ejecutivo de "Buffy". "Ahora tengo el valor, como mujer de 35 años, para republicar esto", escribió en las redes sociales, y aludió un "comportamiento inapropiado" por parte del productor que ella experimentó como actriz adolescente.

En 2001, recibió una nominación a los Emmy Diurnos por presentar "Truth or Scare" de Discovery. Trachtenberg continuó con papeles recurrentes en "Six Feet Under", "Weeds" y "Gossip Girl", donde interpretó a la astuta enemiga del grupo, Georgina Sparks.

Otra interpretación que le ayudó a cimentarse en la cultura del comienzo del milenio fue su cameo en el vídeo musical de Fall Out Boy para "This Ain't a Scene, It's an Arms Race" junto a Seth Green.

Otros de sus créditos incluyen "Ice Princess" ("Sueños sobre hielo") en 2005 — interpretando a una prodigio de las matemáticas y aspirante a patinadora artística — y la comedia adolescente de sexo "EuroTrip" ("Euroviaje censurado") de 2004. Coprotagonizó con Zac Efron y Leslie Mann "17 Again" ("17 otra vez") de 2009.

Para "Killing Kennedy" ("Matar a Kennedy"), la película de 2013 en la que interpretó a la esposa de Lee Harvey Oswald, alrededor del 80% de los diálogos de Trachtenberg estaban en ruso. La actriz aprendió el idioma de su madre al crecer.

Otros créditos incluyeron papeles secundarios en las películas "Mysterious Skin" ("Piel misteriosa") en 2004 y "Black Christmas" ("Gritos en la oscuridad") en 2006. También protagonizó la serie médica de NBC "Mercy" (2009-2010) junto a Taylor Schilling. Recientemente presentó la serie documental sobre crímenes reales "Meet, Marry, Murder" en Tubi.