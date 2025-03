Muere Pepe Arévalo, “El León de la Salsa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día falleció el músico Pepe Arévalo, a los 87 años. La noticia fue confirmada por su hijo, José Luis Arévalo, en un programa de televisión.

Pepe Arévalo, conocido como “El León de la salsa”, fue un músico mexicano destacado por su carrera en la música tropical durante más de seis décadas.

A finales del mes de enero de este año, el artista sufrió infarto cerebral y fue internado de emergencia en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. 1, en la Ciudad de México.

"Esta mañana mi papá sufrió un infarto cerebral. El pronóstico no es muy favorable, lo metieron a terapia intensiva. Lo van a intubar, aparentemente se quedó con la parte de su lado izquierdo paralizada", afirmó su hijo, José Luis Arévalo, en Instagram el 27 de enero.

Arévalo estuvo en cuidado intensivo durante varias semanas, sin embargo, su diagnóstico empeoró y culminó en su muerte. El hecho fue anunciado por el periodista José Luis Arévalo:

"Esta madrugada poquito antes de la mañana falleció mi papá. Un mes de batalla, todos los días tras el infarto cerebral. Luchó como un león, tenía que descansar, quería agradecer a la gente que todos los días me escribía, la verdad que sin las oraciones de la gente que me quiero, yo no hubiera aguantado todo este mes", mencionó su hijo durante una transmisión en vivo del programa de noticias “Despierta”.