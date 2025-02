Simply Red celebra cuatro décadas con emotivo concierto en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La legendaria agrupación británica Simply Red celebró con el público mexicanos sus cuatro décadas de trayectoria musical.

Fue un emotivo concierto en el Auditorio Nacional que se llevó a cabo noche de este jueves, siendo la primera de tres fechas adicionando este 28 de febrero y el 1 de marzo.

El líder vocalista Mick Hucknall, el único integrante original desde su fundación hacia 1985, agasajó desde sus primeros acordes en “Sad Old Red”.

Saludó en español, “¡amigos!”, detonando los aplausos generalizados de los reunidos en el pletórico inmueble y avanzar veloz en “Jericho”.

La gala sonora navegó en soul, rhythm and blues y pop, aderezada por el ensamble actualmente integrado por el guitarrista Kenji Suzuki, el trompetista Kevin Robinson, el saxofonista y tecladista Ian Kirkham, el baterista Roman Roth, el tecladista Gary Sanctuary y el bajista Orefo Orakwue, dando nota a “Money's Too Tight (To Mention)”.

Amable en todo momento con sus fieles, el cantante de 64 años se le observaba contento celebrando los 40 años de su banda, dando un recorrido por su historia musical seleccionando “The Right Thing”, “A New Flame”, “It's Only Love”, “You’ve Got It” y “Enough”.

Acudió un público mayoritariamente coetáneo a Simply Red, disfrutando de cada uno de los cortes en coreos incesantes y oleadas de aplausos a cada oportunidad. El espectáculo se decoró con una plasma fondeando arte digital y mosaicos fotográficos con la figura de Hucknall, engalanando a los cánticos de “If You Don't Know Me by Now”, “For Your Babies”, “Thrill Me” y “Stars”.

En un ambiente de buena vibra, la velada sin pausas delineó “So Beautiful”, “Never Never Love”, “Say You Love Me”, “The Air That I Breathe”, “You Make Me Feel Brand New” y “Fake”.

Hacia el ocaso brilló “Sunrise” y “Fairground”. En ficticio adiós y retorno instantáneo se oyó “Something Got Me Started” y “Holding Back the Years”. Mick Hucknall junto a todos los Simply Red se unieron glorificados por los presentes en ensordecedores clamores.