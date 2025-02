Bianca Censori, Kanye West, Jaden Smith... así fue la alfombra roja de los Grammy (Video)

LOS ÁNGELES (AP) — La 67ª edición de los Grammy comenzó el domingo con una alfombra roja llena de tonos negros y sobrios en medio de la pérdida y devastación causadas por los incendios forestales en Los Ángeles.

"Aunque la alfombra de los Grammy es una donde vemos a la mayoría de las celebridades tomar grandes riesgos, algunos de los artistas más notables de la noche se mantuvieron fieles a su estilo personal", dijo Bianca Betancourt, editora de cultura digital para Harper's Bazaar.

A continuación, algunos estilos de celebridades y momentos de moda de una alfombra roja que no estuvo exenta de polémicas.

Chappell Roan llegó con un modelo vintage de Jean Paul Gaultier Haute Couture y su largo cabello rojo ondulado fluyendo por su espalda. Su característico maquillaje de base blanca estaba lleno de color: amarillos, azules, rosas y rojos.

"La cantante se ha hecho conocida por sus audaces y artísticas elecciones en la alfombra roja que reflejan su sentido único del estilo y personalidad, y esta noche no fue la excepción", dijo Claire Stern Milch, directora digital para Elle.

"Chappell Roan entiende inherentemente que, si quieres ser una estrella pop, necesitas abrir tu propio camino. También entiende que no solo usas vintage por usar vintage, lo haces para continuar tu narrativa de estilo", dijo Betancourt. "Probablemente, es su mejor look en la alfombra roja hasta la fecha".

Jaden Smith caminó por la alfombra roja en Louis Vuitton con un tocado en forma de castillo negro en la cabeza, y su rostro asomándose por él.

Iconic sibling duo Willow and Jaden Smith have arrived to the #GRAMMYs. #AwardsSeason ?? pic.twitter.com/Goqz4zCK0A — E! News (@enews) February 2, 2025