Chappell Roan agita en los Grammy: “Fue devastador sentirme tan traicionada por el sistema” (Video)

Chappell Roan superó a Sabrina Carpenter para ganar el Grammy a mejor nuevo artista el domingo, culminando un ascenso notablemente explosivo a la fama después de ser despedida por su anterior discográfica.

Roan, quien es abiertamente queer y se inspira en la cultura drag, fue la sensación descarada del mundo pop en 2024 con temas que incluyen "Good Luck, Babe!", "Red Wine Supernova" y "Hot To Go!" de su álbum de 2023 "The Rise and Fall of a Midwest Princess".

En su discurso, hizo un llamado a las discográficas para que proporcionen un salario digno y atención médica, especialmente para los artistas en desarrollo. "Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y sentirme tan traicionada por el sistema y deshumanizada", dijo Roan.

Terminó con una frase que recibió muchos aplausos: "Discográficas, nosotros los respaldamos, pero ¿ustedes nos respaldan?".

Para la corona de mejor nuevo artista, Roan venció a Carpenter, Benson Boone, Doechii, Khruangbin, RAYE, Shaboozey y Teddy Swims.

Comenzó su carrera musical en 2015 cuando firmó con Atlantic Records, lanzando varios sencillos, incluyendo "Pink Pony Club". En 2020, la discográfica la despidió. Regresó a su ciudad natal para trabajar como barista antes de lanzar su primer álbum de larga duración.

Roan alcanzó la fama como telonera en la gira Guts de Olivia Rodrigo y atrajo a una multitud récord en Lollapalooza.

También ganó el premio a la mejor nuevo artista en los Premios MTV a los Videos Musicales de 2024, superando a Shaboozey, Gracie Abrams, Tyla y Teddy Swims.

"Creo que muchas de las canciones provienen de ensoñaciones, y muchas de esas ensoñaciones ocurrieron en Missouri, desde este estado reprimido de no tener una comunidad queer mientras crecía y sentirme realmente extraña", le dijo a AP en 2023.

Se une a los anteriores ganadores del premio a mejor nuevo artista como The Beatles, Carly Simon, Bette Midler, Culture Club, Mariah Carey, Toni Braxton, Lauryn Hill, Christina Aguilera, John Legend, Adele, Dua Lipa y Chance the Rapper.