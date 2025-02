Si hubiera sido racista no hubiera trabajado con Zoe Saldaña: Karla Sofía Gascón (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz española Karla Sofía Gascón, quien interpretó a Emilia Pérez y a Juan “Manitas” del Monte en la película “Emilia Pérez”, ofreció una entrevista a CNN donde habló de sus antiguos tuits que han sido considerados racistas, xenofóbicos e islamofóbicos.

La actriz nominada al Oscar por el filme "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón, habló con CNN en Español sobre la reaparición de viejos tuits en los que hablaba sobre temas como la vestimenta de los musulmanes, la muerte de George Floyd y la dirección de los premios Oscar. Cabe señalara que la actriz española dio de baja su cuenta de X para evitar que siguieran retomando publicaiones suyas.

“Cuanto más intenten hundirme, cuanto más intentan buscar algo con lo que me ponen en entredicho, cuanto más me odian más fuerte me hago. Y si me matan me harán más fuerte. No le tengo miedo a nada. La vida me ha puesto en esta posición para dar esta batalla”, dijo.

Karla Sofía Gascón aseguró que hay una campaña de desprestigio en su contra para que no esté en la ceremonia de los Oscar, sin embargo, hizo hincapié en que no abandonará su nominación, pese al odio del que ha sido víctima.

“Yo no puedo renunciar a una nominación (al Oscar) porque lo que he hecho es un trabajo y lo que se está valorando es mi trabajo actoral. Y no puedo renunciar porque no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño a nadie, ni soy racista, ni soy nada de lo que esta gente se ha encargado de hacer creer a los demás”.

En un fragmento de la entrevista fue cuestionada sobre los tuits racistas, xenofóbicos e islamofóbicos que publicó en su cuenta personal de X (antes Twitter). Gascón respondió que si fuera racista no hubiera trabajado con Zoe Saldaña.

