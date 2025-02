Semana del Super Bowl: Estrellas y deportistas llevan emoción a Nueva Orleans antes del gran partido

LOS ÁNGELES (AP) — El Super Bowl no es sólo un partido de domingo. Involucrará casi una semana de espectáculos que llevarán a Nueva Orleans entretenimiento continuo hasta el gran enfrentamiento entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia.

Mientras los Chiefs y los Eagles se preparan para su revancha por el campeonato, The Big Easy será el epicentro de conciertos estelares, fiestas exclusivas, un espectáculo de comedia y listas de invitados repletas de celebridades de primera categoría. Desde Post Malone, Cardi B hasta Shaquille O’Neal, Nueva Orleans vibrará mucho antes de que Patrick Mahomes y los Chiefs intenten un monumental tercer triunfo consecutivo.

“Va a ser divertido. Va a ser diferente a otros Super Bowl”, dijo Shaquille O’Neal, quien será el anfitrión de su popular carnaval temático Shaq’s Fun House el viernes por la noche. Es un evento codiciado cuyas entradas más baratas cuestan 199 dólares, el festival de la leyenda de la NBA contará con actuaciones de Ludacris, John Summit y O’Neal bajo su nombre artístico DJ Diesel.

El evento de O’Neal contará con varias atracciones, incluyendo una rueda de la fortuna, artistas circenses y barra premium. Será una especie de regreso a casa para O’Neal, quien jugó baloncesto universitario en la Universidad Estatal de Louisiana y visita el estado unas cuatro veces al año.

Flavor Flav, quiere ayudar a levantar el ánimo en Nueva Orleans tras las secuelas del ataque terrorista por el que fallecieron 14 personas el día de Año Nuevo.

“Esto va a ser especial. Estoy aquí para levantar los ánimos”, dijo Flav, quien actuará en el Flavortown Tailgate de Guy Fieri junto con Diplo y Cowboy Mouth el domingo por la tarde. La entrada general es gratuita, aunque hay boletos con experiencias mejoradas por 49,99 dólares y entradas VIP por 349 dólares.

“Voy a ponerme en las tornamesas para hacer que la gente festeje y se divierta”, dijo.

A continuación, un resumen de los eventos públicos y por invitación durante la ajetreada semana del Super Bowl:

Fiesta de Fanatics

A la fiesta del Super Bowl de Fanatics de Michael Rubin es imposible de ingresar sin una invitación. El evento lleno de estrellas el sábado por la tarde es estrictamente para los más destacados del deporte y el entretenimiento.

Rubin, fundador y director general de Fanatics, probablemente estará en primera fila, disfrutando de actuaciones de Post Malone, Travis Scott, Don Tolliver y muchos más.

Se espera la asistencia de grandes nombres como Kim Kardashian, Justin Bieber, Lil Baby, Tiffany Haddish y Tom Brady.

Madden Bowl

Al igual que la frase icónica de EA Sports, “está en el juego”, Jelly Roll, Chris Stapleton y Shaboozey estarán literalmente en el juego en el Madden Bowl.

El trío está programado para subir al escenario por separado el viernes por la noche, aumentando el entusiasmo antes de que comience alguna competencia.

“No puedo esperar para continuar esta fiesta”, dijo Shaboozey.

Junto con las actuaciones, el evento incluirá la Serie del Campeonato Madden NFL 25 frente a una audiencia en vivo, donde dos de los mejores jugadores del mundo viajarán a Nueva Orleans para compartir el premio de 1 millón de dólares.

Doble función para algunos, Triple función para Post Malone y Diplo

El Madden Bowl no será el único escenario donde Stapleton mostrará sus potentes vocales. La estrella del country está programada para encabezar el concierto de SiriusXM y Pandora el jueves por la noche.

La actuación de Stapleton se transmitirá en el canal de radio Chris Stapleton de SiriusXM, un canal exclusivo curado y presentado por él y su banda. Los oyentes de Pandora pueden acceder a la estación de radio Chris Stapleton.

Después de que Ludacris suba al escenario en Shaq’s Fun House el viernes, el rapero actuará el domingo en la fiesta previa al Super Bowl de On Location. Se unirá a la banda de rock The Revivalists en el Club 67 y Touchdown Club justo fuera del Caesars Superdome para One Location, un proveedor de hospitalidad premium de la NFL.

Post Malone también estará activo. Está programado para actuar en tres eventos diferentes. Junto con Fanatics, el artista superestrella subirá al escenario en el Bud Light Backyard Tour el viernes, luego encabezará el YouTube Tailgate Concert el domingo cerca del Superdome.

Diplo actuará en fiestas para Sports Illustrated y Maxim junto con el evento de tailgate de Guy Fieri.

Celebración del Evangelio

Bill Bellamy y Rocsi Diaz traerán algo de sabor gospel a Nueva Orleans.

El dúo será el anfitrión de la Celebración Soulful del Super Bowl el miércoles por la noche. La alineación incluye algunos de los mejores como The Isley Brothers, Muni Long, Yolanda Adams, Tori Kelly y Jonathan McReynolds.

Otras actuaciones incluyen a artistas originarios de Nueva Orleans como Master P, Big Freedia, Lucky Daye y Trombone Shorty. El Coro de Jugadores de la NFL también participará.

“Ser anfitrión de la Celebración Soulful del Super Bowl es como acertar la trifecta: música, fe y fútbol, todo en un solo espectáculo”, dijo Bellamy. “Estoy emocionado de traer algunas risas, algo de energía y ser parte de esta increíble noche con una alineación asombrosa”.

Michael Strahan, un miembro del Salón de la Fama de la NFL y copresentador de “Good Morning America”, recibirá el premio Lifetime of Inspiration. Calificó al honor “verdaderamente especial”.

El jugador de los Saints de New Orleans, Cameron Jordan, recibirá el premio comunitario, mientras que el astro novato de los Rams de Los Angeles, Jared Verse, será honrado con el premio a la estrella en ascenso.

Timbaland y Maxim

El superproductor Timbaland traerá sus grandes éxitos a Nueva Orleans con la ayuda de Maxim.

Timbaland actuará en un concierto especial en la fiesta Maxim Saints & Sinners Big Game el sábado. El espectáculo incluirá actuaciones de DJ Loud Luxury, Plastik Funk, DJ unKommon y el exjugador de la NFL Le’Veon Bell.

DJ unKommon y Diplo serán los artistas destacados en una fiesta previa al juego el viernes.

Otros conciertos alrededor del Super Bowl

Captain Morgan transformará Bourbon Street en Rum Street con la ayuda de T-Pain, quien encabezará un concierto el sábado por la noche.

Esa misma noche, se espera que Cardi B actúe en el “Cardi Gras”. 50 Cent organizará la Super Bold Comedy Block Party con actuaciones de comedia de Bill Bellamy, Chico Bean y DC Young Fly.

Dom Dolla y Diplo actuarán en la fiesta de Sports Illustrated.

El viernes, Nelly y Chainsmokers están programados para actuar en el evento h.wood Homecoming y Draft Kings. Shannon Sharpe y Chad “Ochosinco” Johnson harán un podcast en persona llamado the Nightcap NSFW Tour.