Murió la actriz Lee Joo-Sil de la serie “El juego del Calamar”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Lee Joo-Sil, quien interpreta a Park Mal Soon en la segunda parte de El juego del calamar, murió el domingo a los 81 años de cáncer de estómago.

El fallecimiento fue dado a conocer por el diario local The Chosun Ilbo. Sucedió en su casa en Uijeongbu, en Corea del Sur.

Le habían diagnosticado cáncer de mama hacía 30 años y le habían dado un mes de vida. Luchó contra la enfermedad durante 13 años antes de que le dieran el visto bueno. En noviembre del año pasado le diagnosticaron cáncer de estómago.

Su funeral se llevará a cabo en el Hospital Shinchon Severance este 5 de febrero, en Seúl.

En la famosa serie es la mamá de Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) y madrastra de Hwang In Ho (Lee Byung Hun).

¿Quién era Lee Joo-Sil?

Nacida el 8 de marzo de 1944 en Corea del Sur, Lee Joo-shil inició su carrera artística en 1964 como actriz de doblaje y un año después debutó en el teatro, participando en producciones como La muerte de un viajante y Macbeth.

Además de participar en El juego del calamar 2, Joo-Sil trabajó en otros títulos que supieron conquistar tanto Oriente como Occidente, como la película de terror Train to Busan (Invasión Zombie).

Su apellido también figura en varios dramas coreanos -también conocidos como k-dramas- como Country Diaries, The Uncanny Counter, The Present is Beautiful o Beauty and Innocent Boy.