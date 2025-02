“Lluvia”, de García Saiz, una película sobre la condición humana en una metrópoli como la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La película de ficción “Lluvia”, ópera prima de Rodrigo García Saiz con guion de Paula Markovitch, presenta a seis personajes que recorren las calles de la Ciudad de México bajo la lluvia sumergidos en la monotonía, la desesperanza, el dolor y la soledad.

El filme, que se encuentra en la cartelera cinematográfica del país, es protagonizado por Bruno Bichir, Esteban Caicedo, Kristyan Ferrer, Karina Gidi, Dolores Heredia, Mauricio Isaac, Morganna Love, Hoce Meléndez, Martha Claudia Moreno, Mayuko Nihei, Arcelia Ramírez, Tiaré Scanda, Axel Shuarma y Cecilia Suárez.

Cada personaje se enfrenta a un momento imprevisto, un acontecimiento extraño, luminoso o absurdo que les revelará su verdadero yo, aunque sea por un momento efímero, para después regresar a sus vidas rutinarias.

Arcelia Ramírez (“La civil”, “Volveré”, “Verónica”, “Cilantro y perejil” y “Perfume de Violetas”) señala a Proceso que “Lluvia” (2023) “es un largometraje de personajes ordinarios a los que les pasan cosas extraordinarias que los confrontan a su verdadero ser, a su voz profunda, sus heridas y también a sus posibilidades”. Resalta:

“Este elemento tonal de la lluvia, que da una enorme diversidad de emociones y símbolos, como puede ser la melancolía, la nostalgia o el entusiasmo, la euforia, el desamparo pero también ofrece la purificación, lo que te limpia, te drena y sana, en fin, todas estas insignias están enmarcadas en estos relatos que se entrelazan y que nos dan la posibilidad de engancharnos, identificar cosas y analizar la complejidad humana y de cómo un encuentro con el otro aparece algo inesperado y te regala un momento de libertad y gracia”.

Axel Shuarma (“A quien cierra los ojos”), añade también a este medio:

“Algo que me gustaría destacar de ‘Lluvia’ es la conciencia que ahora tengo de la simultaneidad, de los eventos que suceden en el mismo momento en el que ahora estoy platicando aquí, y cómo todas las acciones que uno haga de alguna forma va a ser un efecto mariposa que va a involucrar a gran parte de la población.

“Lo que dice el efecto mariposa es que un aleteo del otro lado del mundo provoca el estallido de una bomba, y creo que es algo que está cinta muestra. Al ser una película coral, relaciona las historias de una manera, de las acciones que uno hace en la película. Trae un efecto en una historia del cual tu no eres consciente”.

Morganna Love (“Made in Bangkok”) manifiesta que “el filme resalta la importancia de escucharnos”. Sigue:

“El director de la película escuchó a los personajes y también los entornos de los personajes. Y nosotros como personas estábamos muy atentos a lo que decían y vivían nuestros personajes. Eso para mí es algo que hay que resaltar porque finalmente termina desatando emociones en el otro”.

Ramírez menciona que su personaje, una profesora, “está en un proceso de depresión, es dependiente de los medicamentos porque tiene las emociones descompuestas y se halla en una profunda soledad, sus hijas no le hacen mucho caso”. Enfatiza:

“Sin embargo, es una mujer que de alguna manera es una profesora y saca entereza por la vida. Tras la violencia que de pronto sufre tiene un encuentro luminoso, creo que es un bálsamo para su espíritu, sin darse cuenta de ello. Creo que finalmente cuando el personaje de Axel, su alumno, sale corriendo de su casa, lamenta que no se haya prolongado más esa charla”.

Shuarma cuenta que su personaje “psicológicamente no es alguien que esté preparado para el mundo por lo joven que es, le falta demasiada experiencia de vida y no sabe a lo que se está metiendo, al irse por el mal camino”.

Subraya que “Lluvia” lo ha preparado para enfrentar una ciudad como la capital mexicana:

“Esta urbe a veces puede traicionar, o te va a llenar de momentos de soledad, a veces habrá épocas en las que va a haber mucha lluvia y va a ser muy gris, pero habrá pequeños momentos que te van a levantar una sonrisa y si tú eres capaz de valorar esos momentos, eres capaz de apreciar la vida”.

Por su pate, Love específica:

“Florencia es una persona que a la sociedad no le gusta ver tanto, no nos gusta ver a mujeres trabajadoras sexuales, a la mejor no es tanto que nos desagraden verlas, sino porque sabemos lo que hay atrás: están rechazadas, discriminadas, de un modo u otro han terminado ahí por la falta de oportunidades. Florencia está ahí trabajando y le quisimos dar este sentido de calidez junto con la Javi, otro personaje que la abraza de su cotidianidad, que la rescata de su frío, del frío que vive todos los días y a quien le pide cobijo. Eso es importante porque es así, realmente en las noches en esas calles con tanta violencia somos el segundo país en transfeminicidios en Latinoamérica y solo se tienen ellas. Una cuida la otra y así se la llevan”.

Al final los tres coinciden que les gustó que el largometraje posee momentos de esperanza.