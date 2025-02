Justin Timberlake, espectáculo de arte digital y escénico en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de casi once años de ausencia, el artista estadounidense Justin Timberlake regresó a nuestro país, esta vez lo hizo con un portentoso espectáculo de arte digital y escénico la noche de este viernes, en el Palacio de los Deportes. Fue la primera fecha de dos, replicando acto este sábado 8 de febrero.

El show de la gira The Forget Tomorrow World Tour conquistó a los reunidos desde los primeros pasos de Timberlake, dando vuelo a los ritmos de “No Angels” y “LoveStoned / I Think She Knows”.

En continuidad se escuchó “Like I Love You” y “My Love”, para brindar emotiva bienvenida al grito de “¡Viva México!”.

Portentoso espectáculo de arte digital y escénico, compartió @jtimberlake la noche de este viernes en el Palacio de los Deportes ante más de 16 mil fans. Fue la primera fecha de dos, replicando acto este sábado 8 de febrero. #JustinTimberlake #ForgetTomorrowWorldTour ???? pic.twitter.com/6v3fcbIij3 — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) February 8, 2025

Los aplausos y clamores de las 16 mil 885 almas retumbaron en el inmueble encendido en ánimos hasta el último rincón. De principio a fin, el derroche artístico del estadounidense cautivó con incesantes coreografías, acompañándose de bailarines y bailarinas estilizando la presentación.

Es la cuarta ocasión de Timberlake en México, en 2001 se presentó como parte de la banda N’sync, luego ya en solitario en 2007 en el Auditorio Nacional, y en 2014 en el entonces Foro Sol, regresando a nuestro país ahora, tras casi once años.

La atractiva producción escénica aderezó en visuales conceptuales de arte digital trazados en una colosal pantalla a telón de fondo cubriendo el horizonte. Se dio nota a “Technicolor” y “Sanctified”. Una plasma flotante erigía efectos tridimensionales ilustrando la narrativa sonora de cada corte.

El cantante de 44 años fue custodiado por un ensamble de músicos y coristas, agasajando a los ritmos de “Infinity Sex”, “FutureSex / LoveSound” e “Imagination”.

Navegaba “Drown” y “Cry Me a River”. Amable en todo momento con sus fans, el oriundo de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, entregó en repertorio “Let the Groove Get In”, “My Favorite Drug, “Señorita”, “Summer Love” y “F**kin' Up the Disco”.

Sorprendió descendiendo del escenario surcando entre el público y dirigirse a una plataforma extra al centro de plancha donde se escuchó “Suit & Tie” y “Flame”. Estrechó las manos de los asistentes afortunados al frente afinando “Say Something” y “Pusher Love Girl”, En sesión acústica cantó "Selfish” y “What Goes Around... Comes Around”.

Retornó a la tarima principal sonando “Can't Stop The Feeling!”, “Rock Your Body” y “SexyBack”. El cierre dorado fue diseñado en “Mirrors” retomando el entablado central. Cobijado por la bandera de México, Justin Timberlake en gratitud y reverencias fue aclamado por las multitudes en satisfacción por la candente gala de pop.