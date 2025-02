Artistas mexicanos en EU: la cultura como forma de resistencia ante Trump

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre la comunidad mexicana en Estados Unidos está el gremio artístico que se enaltece y sostiene ante las políticas antimigratorias que, por segunda ocasión, Donald Trump busca instruir desde la Casa Blanca.

Hay tres casos de cómo se vive el arte en el país vecino del norte en medio de un ambiente tenso: por un lado, Claudia Norman, fundadora y directora ejecutiva de México Now Festival, el más importante de su tipo como promotor de la cultura mexicana en EU, que llegará a su 21a edición este año; Sebastián Treviño, actor neoleonés que acaba de estrenar la obra Kowalski en un circuito teatral off Broadway; y el caricaturista Felipe Galindo Feggo, quien tras décadas de residir y publicar de manera regular en medios como The New Yorker, advierte que hay temor entre la comunidad latina.

Claudia Norman asegura que este año es sin duda significativo para el México Now Festival como un espacio para reafirmar la tradición y nuevas ideas de la vibrante escena artística de México, a partir de la presencia de artistas nacionales compartiendo con mexico-estadunidenses y estadunidenses que abrazan la cultura de nuestro país.

Vía telefónica, la promotora cultural, quien diera sus primeros pasos profesionales al hacer su servicio social en Proceso, afirmó que el festival que llegó a su 20 aniversario entre el 20 y 24 de noviembre pasado (apenas unos días posteriores a las elecciones de EU), tuvo una amplia acogida entre el público neoyorkino con llenos totales en sus recintos y una excelsa programación que incluyó una selección de cortos del Festival Internacional de Cine de Morelia, acto del Coro Acardenchado, el sonoro-experimental Eco desde las fronteras, y una Mención Honorífica a la compositora Gabriela Ortiz (ahora recién ganadora del Grammy), además de una previsora mesa entre promotores y productores sobre el compromiso de intercambio cultural entre naciones, que rozó la línea de la diplomacia cultural.

Claudia Norman, fundadora, directora y productora ejecutiva de México Now Festival. Foto: filnyc.org

Fue a partir de esta última que Norman comentó:

“En este año, 2025, el festival se encuentra protegido, por decirlo así, aunque ya se sugirieron políticas a nivel federal para poder reducir los presupuestos a educación, cultura, ciencias, etc. Lo bueno es que ese intento fue rechazado de inmediato por el Congreso estadunidense”.

Norman se refirió a una orden emitida el pasado 28 de enero desde la Casa Blanca para pausar todas las subvenciones, préstamos y otras ayudas financieras federales a programas sin fines de lucro, incluidos los destinados a organizaciones artísticas y culturales. Dicha orden fue bloqueada por el Congreso tras afirmar que la presidencia no tiene autoridad para pausar fondos que previamente fueron aprobados como ley.

“Creo que el objetivo de México Now Festival toma ahora más sentido, más fuerza, porque ante estos momentos tenemos que mantener los espacios, para que el trabajo de los artistas contemporáneos e independientes puedan ser vistos por un público en este contexto de incertidumbre y de muchas preguntas, porque siempre es la voz del artista la que nos abre el panorama; ante crisis mundiales funciona como un catalizador del verdadero espíritu humano. Así que el festival de este año se llevará a cabo. Tardaremos un poquito más en anunciar las fechas y programación porque hay cosas, cambios, durante los primeros 100 días de esta nueva administración, pero una vez que tengamos todo el panorama lo anunciaremos”, dijo la promotora cultural.

Sobre las afectaciones al festival a partir de políticas federales implementadas por el gobierno de Trump, Norman afirmó que aunque no se ven afectados directamente, pues el festival opera a partir del apoyo de organizaciones y donaciones, sí se puede ver perjudicado de manera indirecta, en especial cuando se avizora una crisis global en los próximos años.

Y remató:

“Mucha gente me ha señalado la fuerza en la decisión de haber llamado al festival con el ‘México’ en español, con acento en la ‘é’, y sí, aquí en Nueva York tiene una fuerza y reconocimiento entre nuestra comunidad, pues en esta ciudad hay un millón de connacionales. Creo que este año el México Now tiene un acento especial porque la cultura no se puede parar, es lo que respiras, lo que comes, lo que escuchas, lo que hablas, entonces no se puede imponer”.

El mexicano detrás de Tennessee Williams

Entre la oferta teatral de Manhattan, a unas cuadras de Times Square, se estrenó recientemente la puesta Kowalski en el circuito off Broadway, en donde Sebastián Treviño (Monterrey, NL, 1990), interpreta a ‘Pancho Rodríguez’, el tempestuoso amante mexicano de Tennessee Williams, y el hombre en quien se inspiró para el papel de ‘Stanley Kowalski’ en Un tranvía llamado deseo (ver aquí nota en Proceso).

Sebastián Treviño en la obra Kowalski (sentado en el sillón). Foto: Russ Rowland.

Treviño relató las vicisitudes que sorteó para realizarse como actor en la escena teatral estadunidense, en donde lleva cinco puestas teatrales desde 2022 a la fecha: The Jury, The Pretty Pants Bandit, el musical On Your Feet una celebración de la vida y música de Gloria y Emilio Estefan; In The Heights, el taller para musical Parrots in the pagoda y ahora Kowalski, que se presenta en el teatro The Duque en la 42nd Street desde el 27 de enero hasta el 23 de este mes. La similitud entre esas obras es que en todas ellas ha hecho papeles asociados a un latino o mexicano.

El histrión poco a poco se ha hecho de un nombre en la escena teatral de Nueva York, con el respaldo de producciones previas en México en El Hombre de la Mancha, Rent y Wicked, por mencionar algunas, comentó a Proceso:

“Formo parte del Actors Equity Association. Ahí encontré convocatorias a las que apliqué, entre ellas estaba la de un personaje de ascendencia mexicana, ‘el amante de Williams’. Me inscribí y fui pasando los filtros hasta que me quedé con el papel. Puede sonar fácil, pero en realidad hice 113 audiciones a lo largo del año, y sólo obtuve dos papeles, éste fue uno de ellos. Kowalski es como un detrás de cámaras de Un tranvía llamado deseo, de cuando Tennessee conoce a Marlon Brando y va trabajando la que será una de sus obras cúspide. La relación personal que tuvo con Pancho fue la que lo inspiró para el papel que interpretó Brando en Un tranvía llamado deseo”.

En respuesta a la apertura de personajes en teatro para interpretar papeles más allá de las nacionalidades, y en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, Treviño afirma:

“Me gustaría decir que sí la hay, pero no. Nueva York es como un pequeño oasis, pero aun así los personajes siguen siendo estereotipados, a pesar de que sí se escriben cosas nuevas con temáticas diferentes, pero al final es difícil producirlas. Después del Black Lives Matter sí ha cambiado el panorama en cuanto a diversidad y proyectos, pero para los latinos no tanto, es como si los latinos sólo pudieran interpretar a latinos y ya, así que sigo buscando romper eso en las audiciones.

“Este año se estrenan dos obras de grandes argumentos latinos: Real women have curves y Buenavista Social Club, ambas en abril, así que le guste o no a Trump habrá más representación latina en el círculo de Broadway”.

Y sobre la sensación que considera que prevalece en Estados Unidos ante las políticas antimigratorias, el actor dijo que sí hay un halo de temor, aunque en lo personal se siente tranquilo, y comentó que tiene una visa de trabajo que, aunque vence este año, espera renovar sin inconvenientes:

Sebastián Treviño, actor. Foto: Javier Iván Maldonado.

“Ni he querido pensar tanto en mi situación porque es algo que está fuera de mi control. He pagado mis impuestos y he hecho todo en tiempo y forma, así que me mantengo positivo. Lo peor que puede suceder es que no pueda seguir aquí, y si es así no pasada nada, me regreso a México y ya; mi país me encanta”.

El actor afirmó que una vez que culminen las funciones de Kowalski retornará al proyecto de taller-musical Parrots at the pagoda con funciones a partir de marzo.

El cartón como catarsis: Feggo

También desde “la ciudad que nunca duerme”, el reconocido ilustrador y cartonista Felipe Galindo, Feggo, recordó algunos elementos claves de la relación México-Estados Unidos que ha exaltado en algunas de sus series más afamadas, como Manhatitlán, descrita por el artista como un abrazo entre culturas.

Recordó: “Esa serie se hizo en una situación distinta, en un momento político también muy distinto. Promueve la amistad, la hermandad entre dos naciones, un proyecto celebratorio que está muy lejos de lo que Trump dice, propone y busca.

“Trump hace cosas muy gráficas para espantar con soluciones a su favor, pero los países tienen que ver por su soberanía, como lo que mencionó con los aranceles a México, que incluso The Wall Street Journal se burló de su propuesta. Su táctica es espantar, la política de la intimidación, porque sus razones siempre son pretextos absurdos, como cuando menciona el fentanilo, cuya cifra de muertes ha bajado, anda en 58 mil muertes al año, que si la comparamos con decesos por fumar cigarros de 480 mil muertes al año, contrasta mucho, pero eso no lo dice”.

El originario de Cuernavaca, Morelos, egresado de Artes Visuales de la UNAM y quien lleva décadas viviendo en Nueva York, se dijo preocupado por la situación de los artistas en el país vecino, en especial por el resquemor entre las diversas comunidades que habitan en “la Gran Manzana”, dijo:

“Siento que hay una especie de pausa por el momento para ver cómo responder a eso. Obviamente va a tener que haber unidad y los que se lancen al ruedo serán los que tenemos papeles, porque ese tema es un factor importante. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un evento ahorita mucha gente pudiera tener miedo de acudir por temor a una redada. La situación está crítica, hay que pensar en cómo moverse sin afectar; lo veo como una especie de pandemia de temor”.

Dibujo de Feggo Corona "Anti-inmigrantes" (2016).

En esa línea mencionó que acaba de escribir el libro History comics: Ellis Island. Inmigration and the american dream (Cómics históricos: Isla Ellis. Inmigración y el sueño americano), un proyecto al que lo invitaron a escribir y dibujar a partir de la historia de esa isla que representó un faro de de esperanza para los inmigrantes asiáticos y europeos que buscaban refugio ante persecuciones. De hecho muchos estadunidenses pueden rastrear su ascendencia a través de los libros históricos que se encuentran en esa isla que resguarda datos que van desde 1892 hasta 1954. En ese lugar también se sitúa la icónica Estatua de la Libertad. Mencionó sobre el libro:

“Al hacerlo descubrí que el tema antimigratorio no es nuevo, pese a que esa isla fue un punto importante de llegada para muchos, también fue el punto de partida de mucha hostilidad hacia los asiáticos, italianos, irlandeses y judíos que llegaban al país, sólo que ahora esa hostilidad está cargada hacia los latinos”.

Finalmente, y respecto a cómo abordará sus dibujos y críticas durante la “segunda era Trump”, Feggo comentó que está en un proceso de reevaluación para no seguir el juego del personaje en cuestión:

“Es un reto porque he hecho mucho cartón político contra Trump durante los últimos ocho años, pero ahora hay que enfrentarlo de otra manera. Creo que los caricaturistas, al criticar y seguir su línea, a veces podemos caer en su juego. Me hace reflexionar mucho cómo criticar sin parecer que se adula o reflejar lo que se vive; hay que hacer algo que vaya más allá del momento”.