¿Multa por llevar comida al cine? Profeco aclara la verdad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desmintió la información que circula en redes sociales y algunos medios sobre una supuesta lista de alimentos permitidos en las salas de cine.

En un comunicado, la Profeco aclaró que no ha emitido ninguna lista ni ha declarado que ciertos alimentos puedan ser ingresados a estos establecimientos.

Derechos del consumidor en los cines

El debate sobre la posibilidad de ingresar comida a las salas de cine ha generado dudas entre los consumidores. Profeco recordó que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores de bienes y servicios no pueden condicionar su venta con base en género, nacionalidad, etnia o cualquier otra característica.

El artículo 58 de esta ley indica que los consumidores pueden decidir si compran o no alimentos dentro del establecimiento. Sin embargo, también establece que, al adquirir un boleto de cine, el usuario acepta los términos y condiciones del proveedor, lo que incluye posibles restricciones en el ingreso de alimentos externos.

Lo que dice la ley sobre las políticas de los cines

Los artículos 42 y 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor mencionan que los proveedores deben cumplir con los términos y condiciones ofrecidos en su publicidad o contratos de adhesión. Esto significa que las reglas de cada cine sobre el ingreso de alimentos dependen del contrato que se firma al momento de comprar un boleto.

Por su parte, el artículo 10 prohíbe que cualquier proveedor de bienes o servicios realice acciones que afecten la libertad, seguridad o integridad de los consumidores.

¿Pueden revisar mochilas en los cines?

El titular de Profeco, Iván Escalante Ruíz, explicó recientemente que revisar mochilas sin consentimiento es ilegal. No obstante, los cines pueden solicitar que los clientes enseñen el contenido de sus mochilas de forma voluntaria, pero no pueden obligarlos a hacerlo.

“Si en el contrato de adhesión se establece que no se puede ingresar con alimentos, el consumidor debe acatarlo. En caso de no estar de acuerdo, tiene la opción de acudir a otro cine que no tenga esta restricción”, señaló el funcionario.

Profeco reiteró que no ha publicado ninguna lista de alimentos permitidos para ingresar a las salas de cine y recomienda a los consumidores revisar los términos y condiciones de cada establecimiento antes de su visita.