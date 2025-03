Justin Bieber revela su lucha contra el síndrome del impostor, ¿qué es?

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El cantante Justin Bieber, de 31 años, compartió que, a pesar del éxito en su carrera musical y de contar con millones de admiradores en todo el mundo, gran parte de sus días batalla con el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico que se manifiesta con fuertes inseguridades y el sentimiento de no merecer los logros.

“Toda la vida, las personas me han dicho: ‘Wow, Justin, te lo mereces’. Y yo siempre me he sentido como un fraude”, explicó el intérprete canadiense, en una historia publicada en Instagram, donde tiene 294 millones de seguidores.

El cantante, casado con la modelo Hailey Bieber, agregó que en ocasiones se siente como un “tramposo” porque, si las personas supieran lo crítico y egoísta que puede llegar a ser, cambiarían su visión sobre él: “Si supieran mis pensamientos, no estarían diciendo eso”, escribió.

El intérprete de “Baby” transmitió a sus seguidores que, si alguna vez se sienten incapaces, no están solos. “Bienvenido al club. Yo definitivamente siento que no estoy preparado y que no estoy cualificado la mayoría de los días”, comentó.

¿Qué es el síndrome del impostor?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, el síndrome del impostor es un fenómeno de salud conductual y se describe como la inseguridad en el intelecto, las habilidades o los logros en personas con un alto rendimiento.

Quienes sufren de este síndrome o fenómeno, como también es llamado, no pueden internalizar su éxito, por lo que experimentan sentimientos generalizados de inseguridad, ansiedad, depresión o miedo a ser desenmascarados como un fraude en su trabajo o escuela, a pesar de la evidencia objetiva y verificable de su éxito.

Actualmente, no existe una definición médica formal o ampliamente aceptada. A pesar de la falta de una definición formal, existen seis criterios característicos e interrelacionadas que pueden o no estar presentes en una persona con el síndrome:

Ciclo del Impostor: Se produce cuando las personas con este fenómeno se enfrentan a una tarea, un obstáculo, un deber u otras tareas relacionadas con el logro. La respuesta a esta tarea relacionada con el logro se puede generalizar en dos categorías: sobrepreparación o procrastinación.

En la sobrepreparación, quienes padecen este síndrome sienten que deben esforzarse más que otros para lograr el mismo objetivo, y debido a esta percepción objetivamente falsa de que uno debe esforzarse más, son impostores.

En los casos de procrastinación, estas personas se sienten impostores debido a una preparación apresurada de "último minuto" y eventualmente serán desenmascaradas como un fraude. Al completar la tarea, solo hay una breve sensación de éxito o triunfo en cada escenario.

Perfeccionismo: Esta categoría es un continuo de comportamientos hipercompetitivos y perfeccionistas que se produce cuando quienes padecen el síndrome se autoimponen estándares y metas prácticamente inalcanzables. Esto puede exacerbar fenómenos como el martirio laboral, la generalización excesiva de errores percibidos como "falta de capacidad" y la autoretroalimentación excesivamente crítica y no constructiva.

Superheroísmo: Este componente está intrínsecamente relacionado con la necesidad de ser el mejor. A menudo se presenta como una tendencia de prepararse en exceso para las tareas para parecer más que capaz de completarlas, lo que lleva a una carga de trabajo adicional es perjudicial para la salud mental.

Atiquifobia (miedo al fracaso): Se manifiesta al enfrentarse a tareas relacionadas con el logro impuestas externa o internamente. Las personas con síndrome del impostor experimentan ansiedad, miedo a ser avergonzadas o humilladas si fracasan o tienen un rendimiento inferior al de un compañero en una tarea específica, por lo que temen quedar expuestas como impostoras si fracasaran.

Negación de Competencia o capacidad: Las personas con este fenómeno tienden a subestimar su inteligencia, experiencia, habilidades y talentos naturales; también tienden a internalizar el fracaso y a relacionar el éxito con influencias externas o la casualidad, a pesar de la evidencia.

Miedo al éxito: Describe la internalización de los fracasos como un círculo vicioso y la dificultad para internalizar o reconocer los éxitos, ya que el éxito puede generar mayores expectativas o aumentar la carga de trabajo preexistente.

Estas características no siempre incluyen todas las manifestaciones del síndrome del impostor, por lo que la ausencia de alguna o todas estas características, clásicamente aceptadas, no excluye que una persona lo padezca.

La salud mental y la carrera musical de Bieber

En los últimos dos meses, el cantante ha publicado contenido en Instagram que ha alarmado a sus seguidores, ya que aparece fumando en pipa de agua y con síntomas de cansancio, lo que recordó a muchas personas sus antecedentes con el consumo de drogas.

Sin embargo, el 23 de febrero, el representante de Bieber negó los rumores y declaró que el cantante se encuentra enfocado en criar a su hijo Jack Blues, de siete meses. Además, dijo que los rumores son “agotadores y lamentables” y aseguró que algunas personas insisten en difundir narrativas “negativas, sensacionalistas y dañinas”.

En su último álbum, “Justice” (2021) el cantante lanzó canciones con un tono personal, que se refieren a su salud mental y a la dificultad de sentirse insuficiente o no merecedor de amor. Sin embargo, estas canciones también expresan un mensaje de esperanza, como en “2 Much”, “As I Am” y “Unstable” en las que el cantante expresa su deseo por sanar.

El cantante también ha expresado en numerosas ocasiones que es cristiano y que la fe le ha ayudado a seguir adelante en los peores momentos.

Justin Bieber saltó a la fama cuando tenía 13 años, en 2010, gracias a la canción “Baby”, que hoy es uno de los vídeos más vistos en la historia de YouTube, con más de 3 mil millones de reproducciones y casi cinco millones de comentarios.

Bieber creció bajo el escrutinio público e, incluso, enfrentó problemas legales, como en Miami en 2014, que fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, lleva más de 10 años sobrio.

En 2020, Justin Bieber lanzó la canción “Lonely” con una letra sumamente personal en la que habló de las dificultades que enfrentó al alcanzar la fama mundial a corta edad, los errores que cometió y la soledad que experimentó.

“Todos conocen mi pasado ahora. Como si mi casa fuera siempre de cristal. Y tal vez ese es el precio que pagas por el dinero y la fama a temprana edad. Y todos me vieron enfermo. Y se sentía como si a nadie le importara una mierda (sic). Criticaron las cosas que hice como un niño idiota”, dice la letra de la canción.

El artista lleva sin aparecer en los escenarios desde junio de 2022, cuando anunció que tenía paralizado un lado de la cara, debido al síndrome de Ramsay Hunt.