La cultura pop, el “último reducto sano de los espectáculos”: Humberto Vélez, voz de Homero Simpson

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el actor de doblaje Humberto Vélez, voz del personaje ‘Homero’ para Latinoamérica en la serie “Los Simpson”, además de ser voz recurrente de Arnold Schwarzeneger, encuentros como La Mole Convention 2025, que se realiza este fin de semana, resultan el “último reducto sano de los espectáculos”.

Desde el año antepasado la convención de cultura pop más grande del país se extendió en el World Trade Center, no sólo ocupando el primer piso del recinto, sino toda el área destinada a conferencias en el segundo, y con ello un cartel con ilustradores, diseñadores, actores, cosplayers e invitados tanto nacionales como extranjeros, dando a la Lucha Libre un espacio especial como parte de la cultura popular mexicana.

Si bien, previo a la pandemia los organizadores de La Mole ya habían alcanzado el Centro de Convenciones Citibanamex en Santa Fe, un espacio más amplio que el WTC, el regreso tras el covid-19 hizo que el encuentro regresara al World Trade Center, una decisión que los asistentes han agradecido en materia de movilidad y transporte.

A la distancia la decisión no ha sido tan desatinada, y con la extensión de La Mole al segundo nivel del recinto de convenciones los concurrentes bajan y suben a necesidad.

El primer piso lo ocupan los stands de venta que abarcan juegos, juguetes, y experiencias de diversión asociadas al animé, caricaturas, series, videojuegos y películas desde las setenteras a las más recientes, un espacio para el “Media Alley”, donde youtubers asociados a la cultura pop y lo vintage muestran sus colecciones y comparten con los asistentes, y un espacio para convivencia con artistas.

Este año destacaron la presencia de actores como Linda Hamilton (Terminator), Elijah Wood (El señor de los anillos), Steven John Ward (One Piece), Temuera Morrison (de la saga Star Wars), Peter Weller (Robocop), así como Jade Mckay (escritor para Marvel Comics), Andrew Lee Girffith (dibujante de cómics en la saga Transformers), con quienes se puede convivir a través de entradas especiales para toma de fotos y firma de productos a partir de este sábado 15.

Sin embargo, la convivencia no para ahí, pues también los actores de doblaje nacionales como Luis Carreño, voz detrás de Bob Esponja; Sergio Gutiérrez Coto, con su interpretación de Batman en la trilogía de Christopher Nolan y "Charlie Harper” de la serie Two and a Half Men, así como Patricia Azan, conocida por su trabajo como la voz de Cartman, Kyle y otros personajes de la caricatura South Park; Humberto Vélez, voz de “Homero” para Los Simpson, y Bonnie Muller, joven actriz detrás de la voz de “Bluey”, la caricatura asociada a la “crianza respetuosa”, son algunas de las figuras que se encuentran este fin de semana.

Humberto Vélez se encontraba en el segundo piso junto a otros actores de doblaje; el costo por fotografía y/o firma a 100 pesos. Tranquilo y de buen humor el histrión de voz medio garrasposa tenía un mate (bebida argentina) en una taza con cara de “Homero”:

“Me gusta el mate y le tomé el gusto en un viaje de trabajo, así como este (en alusión a La Mole) que realicé por Argentina. Me gusta porque no cae tan mal al estómago como el café –dijo mientras le daba un sorbo–, es agrio, pero tomándole el gusto te sabe bien, además, tiene muchos beneficios para la salud. Ahora me ha tocado ir a Argentina y ver que los jóvenes le han perdido el gusto, ya son los mayores como yo los que lo toman”.

–¿Disfruta estar aquí?

–¿Y por qué no? me la paso tranquilo, estoy sentado, veo gente, jóvenes, grandes, chicos, me divierto, este lugar es único, es el último reducto de los espectáculos sano donde no hay drogas o alcohol, donde no pasa nada de lo que te vayas a arrepentir al siguiente día.

“Vienen personas de todas las edades, gustos, gente con disfraces, con ropa casual, puedes venir con tu abuelita, tus hijos o tu novia, hay quien viene solo y nadie le reclama eso, todos andan viendo, comprando, disfrutando, y en el mejor de los casos se acercan conmigo y quieren una foto”.

–Hay quien se queja de los precios de entrada a La Mole…

–Sí, finalmente es un negocio y nadie renta el World Trade Center porque sí, pero dentro de los negocios es algo sano, nadie se está peleando y todos andan muy tranquilos, yo no le veo nada de malo.

El actor que estará los tres días en La Mole, este 14, 15 y 16 de marzo, afirma sentirse bien entre el ambiente geek que en otros:

“Les pueden llamar nerds, geek, otakus o como quieran, para mí son gente sana, y prefiero en todo caso estar aquí que en otro lado. Me siento bien aquí y me gusta la convivencia”.

El actor de doblaje también dijo que este 15 de marzo grabará un TikTok con Linda Hamilton, la actriz hollywoodense que será invitada especial en esta edición:

“Voy a conocer a Linda Hamilton porque yo hice la voz en español de Schwarzeneger en la película de ‘Terminator’ para Latinoamérica, me dijeron que me quiere conocer (dijo entre risas), entonces son esas cosas padres que van asociadas al trabajo, conocer gente nueva, y vamos a grabar un TikTok que espero sea divertido”.

Y sobre sus próximos proyectos adelantó que está por grabar la Temporada 37 de Los Simpson:

“Es lo único que puedo decir, voy a grabar la temporada 37 de Los Simpson, afortunadamente tengo otros proyectos por ahí pero no puedo hablar, ahora los estudios te ponen cláusulas, antes sí se podía decir ‘voy a hacer esto y lo otro’ pero ahora nada, porque se pierden patrocinios”.

La Mole Convention 2025 se efectúa este fin de semana en el World Trade Center.