The Guapos y la “diversidad musical” en el Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La agrupación de rock de reciente creación, The Guapos, se presentó este sábado en el festival Vive Latino (VL), celebrando lo que consideran un espacio de diversidad musical y la fraternidad entre artistas y público.

El ensamble que debutó en 2022, reúne en su alineación a figuras representativas de la escena musical con Jay de la Cueva, Adán Jodorowsky, Leiva y El David Aguilar.

En conferencia virtual con la presencia de Jay de la Cueva y El David Aguilar, dieron los detalles de su acto, destacando la diversidad de estilos que, a decir de los artistas, engloba el VL:

“Hay una manera reciente de donde los proyectos empiezan a convivir dentro de los carteles y los festivales. Es una manera que no es la que había por lo menos hace 10 ó15 años, de que headliners de pronto aparezcan proyectos disimiles. A mí me gusta porque creo desde que la tecnología posibilitó que los escuchas en general pudieran saltar de escuchar a Juan Gabriel a escuchar a Bach, o a la Banda El Recodo y después una pieza de música electrónica, siento que las fronteras estéticas se vinieron abajo y que ahora convive todo eso”, comentó El David Aguilar.

Recordó la experiencia de haber tocado por primera vez en el festival, en donde ha encontrado fraternidad entre el público y artistas, así como pluralidad y contraste en el escenario:

“La fraternidad se sigue sosteniendo, viene de la pluralidad, la cosa múltiple, los contrastes. En el Vive Latino me tocó estar con mi proyecto solista en 2018, lo disfruté un montón. Es uno de los festivales que está más grabado en el corazón de México, no nada más porque ocurre en la capital, en la Ciudad de México, sino porque tiene una tradición muy real, no digo que los demás no lo tengan, pero hay algo en el Vive Latino como que se siente al mismo tiempo muy mexicano, esa es la percepción que tengo yo, casi diría muy chilango, muy de la Ciudad de México, entonces es un lujo y un honor poder estar con The Guapos”.

Por su parte, Jay de la Cueva, uno de los artistas consentidos del Vive, estará este año con The Guapos, Molotov y como solista, y enmarcó que en su historial en el festival también estuvo también con agrupaciones como Titán, Moderatto, Fobia y Los Ángeles Azules, por mencionar algunos:

“Han sido pocos los años que no he tocado. Me resulta lindo pensar en que la gente, el espectador es el que genera esa unión, porque creo que los que saben comulgar bien son los espectadores y el público que va.