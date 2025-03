Vive Latino (Día Uno): 80 mil vibran con Caifanes, Scorpions, Molotov y El Gran Silencio (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El festival Vive Latino retornó a su sede en el Estadio GNP con 80 mil almas en su edición 25, destacándose la presentación de Caifanes lanzando consigna contra los feminicidios y honrando a los migrantes en Estados Unidos; además de los actos de Scorpions, Molotov y El Gran Silencio.

El encuentro festivalero abrió sus puertas a las 13:50 horas en un clima soleado en el inmueble de la alcaldía Iztacalco. El ambiente de buena vibra se sintió desde los primeros pasos, el espíritu del Vive Latino permanece inmerso en su identidad de libertad y diversidad sonora.

Un público multigeneracional acudió a la cita, observándose desde los seguidores coetáneos a la festividad, oleadas juveniles, familias con hijos y nietos, todos disfrutaron cada una de las alternativas musicales.

Se edificaron cuatro escenarios, el principal Amazon, así como los alternos Amazon Music, Telcel, Carpa Intolerante y Carpa Pepsi.

La banda regiomontana El Gran Silencio detonó tremenda fiesta chuntaro style, generando slam y bailongo, a los ritmos de “Tonta canción”, “Cumbia poder” en honor a Celso Piña (1953-2019), “Círculo de amor” y “Super riddim internacional”.

Las reunidos se apropiaban de cada rincón, aclamaron el debut del cantautor Macario Martínez en el Vive Latino, afamado por su tema “Sueña lindo, corazón”. El acto de Siddhartha removió las emociones resonando “Ser parte”. Hizo lo propio Emmanuel del Real “Meme” enseñando su proyecto solista cantando “Princesa” y sin faltar “Eres”, de su banda original Café Tacvba. En tanto Caloncho calaba en “Palmar”, “Optimista” y “Somos instantes”.

Al anochecer la banda Caifanes congregó a multitudes con el vocalista Saúl Hernández, el baterista Alfonso André, el tecladista y saxofonista Diego Herrera, el guitarrista Rodrigo Baills y el bajista Marco Rentería.

En el ritual de rock se dio nota a las clásicas “Los dioses ocultos”, “Viento”,?“Miedo” y estrenaron su reciente corte “Y caíste”.

Saúl Hernández lanzó consigna en contra de los feminicidios: “Vamos a seguir denunciando todo el tiempo. Está cabrón raza, está cabrón y siguen los feminicidios, queremos pedir un aplauso a las mujeres que han hecho historia en este país, por la dignidad, por la justicia. Ustedes hombres, hay muchos aquí, necesitamos hombres y menos machos”.

En las plasmas se proyectó el himno “Canción sin miedo” de la artista originaria de Coahuila, Vivir Quintana, retumbando:

El repertorio incluyó “Nubes”, “No dejes que...”, “Mátenme porque me muero”, “Afuera” y “Antes de que nos olviden”. La colosal pantalla a telón de fondo reflejaba el mensaje: “Ningún ser humano es ilegal”, momento en que el líder vocalista dedicó el tema “Clandestino” a los migrantes proclamando:

“América no es un país, es un continente. Millones de latinos, con historia, con fuerza, con sueños, con muchas ganas de que este continente crezca. Ningún ser humano es ilegal. Queremos darle la bienvenida a nuestros paisanos que han sido corridos. Esta es tu casa, no te vayas, te necesitamos, regresa, te queremos. Vamos a crecer juntos todos. Además, por la eternidad siempre se llamará el Golfo de México”.

Emotivo recital se rindió a la memoria de Pau Donés (1966 2020)?afinándose “El bosque de palo” y “Depende”.

Gala de rock brindó la legendaria banda alemana Scorpions al mando de Klaus Meine. Los originarios de Hannover, quienes desde 1965 mantienen su aguerrido estilo hard rock y heavy metal, rasgaron “Coming Home”, “Gas In The Tank”, “Make It Real”, “Send Me an Angel” y “Wind Of Change”, marcando el entrañable silbido que caracteriza al tema y el coro:

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the wind of change…