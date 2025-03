Ajedrez: Magistral Punta del Este 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En Uruguay se ha organizado un torneo de ajedrez a doble vuelta, en donde participan solamente seis jugadores. Cuatro Grandes Maestros y dos Maestros Internacionales. La nómina es la siguiente: GM Sandro Mareco, GM Diego Flores y MI Faustino Oro (los tres de Argentina), GM José "Pepe" Cuenca (España), GM Andrés Rodríguez (Uruguay), y de México, Sion Galaviz.

Parte de la idea de esta justa es dar la oportunidad a los maestros internacionales de hacer norma de gran maestro, es decir, que hagan los puntos requeridos por la categoría del torneo, para hacerse de una parte del título máximo que puede tener un ajedrecista, el llegar a gran maestro, eso sin contare con el título de Campeón Mundial, que es para unos pocos elegidos de Caissa, la Diosa del ajedrez.

Faustino Oro es sin duda la máxima atracción, pues es uno de los Maestros Internacionales más jóvenes del planeta (con 11 años de edad). Más aún, Faustino empezó a jugar ajedrez al inicio de la pandemia y en pocos años resultó ser un fenómeno ajedrecístico. De hecho, hoy es entrenado por varios maestros porque en términos ajedrecísticos se espera que sea uno de los mejores jugadores del mundo. El título de gran maestro lo logrará eventualmente pero en este torneo está luchando por su primera norma (de 3 que se necesitan para que la Federación Internacional otorgue el pergamino).

Por su parte, el mexicano Sion Galaviz, con dos partes del título de gran maestro ya en la bolsa, busca su tercera actuación para así completar el título de gran maestro. Hay que decir que además de las 3 normas, se requiere un Elo de al menos 2500 puntos, que es la medida numérica de la fuerza ajedrecística, registrada por la propia Federación Internacional. Sion ya tiene además este requisito. Empieza este torneo con 2501 puntos Elo.

Los demás jugadores son ya experimentados grandes maestros. Por ejemplo, Diego Flores ha sido Campeón Argentino en siete ocasiones. Sandro Mareco es el campeón actual y ha llegado a unos 2650 puntos Elo, una fuerza ajedrecística que poco a poco lo ha acercado a la elite. Pepe Cuenca es uno de los mejores promotores del ajedrez y además tiene un doctorado en matemáticas. Finalmente Andrés Rodríguez es el más experimentado (con 50 años de edad), ganador de un sinfín de torneos en su larga carrera.



La tabla de puntuación muestra a Mareco con 3 puntos de 3 y en segundo sitio a Faustino Oro, con 2 puntos, lo cual es notable considerando el nivel del torneo. Nuestro representante, Sion Galaviz, no ha empezado muy bien, pero probablemente haya que reconocer que lleva un trajín de durísimos torneos, por ejemplo, el Mundial Juvenil, donde quedó en el lugar quinto del mundo. Tal vez acusa cansancio o bien necesita un régimen menos intenso de torneos. No obstante eso, su juventud y empuje le dará el título de gran maestro pronto, si no es en este torneo, lo será en alguno otro.

El Festival Punta del Este puede seguirse por www.lichess.org (en la sección de emisiones), en vivo. Por otra parte, todas las noches se analizan las partidas del día en el canal de Youtube: https://www.youtube.com/@chess4kingsmx . Vale la pena y además, se ha demostrado un afán de lucha enorme. De las 9 partidas disputadas, solamente dos han terminado en empate. Hay pues mucho ajedrez y mucha rivalidad. Vale la pena seguir este torneo.