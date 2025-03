Becarios de “Malinche” de Nacho Cano piden a cónsul mexicano que denuncie la actuación de la policía

MADRID (EUROPA PRESS) -Los 17 becarios detenidos del musical 'Malinche', dirigido por Nacho Cano, enviaron una carta al Cónsul de la Embajada de México en España en la que solicitan información acerca de si la institución presentó "algún tipo de queja o denuncia" por la detención "ilegal durante más de once horas" del pasado 27 de junio.

"Queremos corroborar si por parte de esta Embajada se presentó algún tipo de queja o denuncia sobre lo ocurrido. Para el improbable caso de que no lo hayan hecho, reiteramos la petición de que se formule la oportuna queja o denuncia ante el Ministerio del Interior y Delegación del Gobierno en Madrid sobre la actuación policial", exigieron los becarios en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo, los firmantes piden saber la "viabilidad" de que la Embajada de México intervenga como acusación popular en el procedimiento ante el Juzgado de Instrucción nº 14 de Madrid en las Diligencias Previas 1983/2024. "En defensa de nuestros derechos como nacionales mexicanos frente a las actuaciones realizadas por la Policía Nacional de Leganitos", reclaman los becarios.

El pasado 12 de julio, el embajador Quirino Ordaz Coppel se reunió con los 17 becarios. Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ordaz compartió con los artistas los servicios consulares que están a su disposición y reafirmó "el acompañamiento en relación con su situación migratoria" y corroboró que "su condición física y de estancia en España sean las adecuadas".

"La Embajada de México, en su misión de fortalecer la relación bilateral con España, apoya diversas iniciativas que promueven el intercambio cultural, artístico y académico", manifestó la SRE, que otorgó asistencia jurídica a Lesly Guadalupe Ochoa, bailarina que denunció a Nacho Cano.

El productor musical fue detenido en julio por presuntas irregularidades en la contratación de artistas mexicanos. Desde entonces, ha asegurado que se trata de una persecución política de Pedro Sánchez por apoyar públicamente a Isabel Díaz Ayuso.

"Apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación injusta. Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú vas a por mí pero yo no voy a caer porque yo no merezco caer. Porque yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero y yo no merezco caer", afirmó en su última declaración como investigado en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.