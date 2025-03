Demi Moore pierde el Oscar frente a Mikey Madison, actriz revelación por “Anora”

LOS ÁNGELES (AP) — Mikey Madison ganó el Oscar a la mejor actriz el domingo por "Anora", un papel que catapultó a la joven de 25 años a una carrera cinematográfica en auge tras lograr un éxito inicial en la televisión.

Su victoria fue parte de una gran noche para el melodrama ambientado en Brooklyn, que ganó cinco Oscar, incluyendo mejor película y dirección para Sean Baker.

"Vaya, esto es muy surrealista", dijo Madison, después de abrazar a Baker y a otros antes de subir al escenario. "Perdónenme, estoy nerviosa", comentó antes de leer una lista de nombres de un papel.

Madison había sido conocida principalmente por interpretar a una adolescente sombría en la serie de comedia de FX "Better Things", que terminó en 2022. También apareció en las exitosas películas "Once Upon a Time ... in Hollywood" ("Había una vez en Hollywood") y en la quinta entrega de la franquicia de terror "Scream".

Esos trabajos llamaron la atención del director y guionista Baker, quien escribió el papel principal en "Anora" para Madison. Ella estudió ruso y realizó sus propias acrobacias en la película, además de aprender a hacer pole dance para interpretar a una bailarina exótica que se casa con el hijo de un oligarca ruso.

"Quiero reconocer nuevamente a la comunidad de trabajadoras sexuales. Continuaré apoyando y siendo una aliada", dijo Madison en el escenario.

La película debutó con aclamación crítica en Cannes el año pasado, lo que la llevó a ganar la Palma de Oro. Desde entonces ha ganado impulso, con su éxito en taquilla, superando fácilmente su presupuesto de seis millones de dólares.

La veterana de Hollywood Demi Moore, de "The Substance" ("La sustancia"), había sido la favorita para el Oscar, habiendo superado a Madison en los Globos de Oro y en los Premios SAG. Sin embargo, Madison superó a Moore en los BAFTA dos días antes de que terminara la votación para los Oscar, así como en los Independent Spirit Awards del fin de semana pasado.

Su nombre de pila es Mikaela Madison Rosberg y nació en Los Ángeles, una de cinco hijos de padres psicólogos. Su madre la inscribió en una clase de actuación a mediados de su adolescencia, después de que Madison se entrenara en equitación competitiva, la cual encontró solitaria en comparación con la naturaleza colaborativa de la actuación.

"Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre se sintió tan lejos de mí", dijo Madison en el escenario de los Oscar. "Este es un sueño hecho realidad. Probablemente, me despertaré mañana".

Además de Moore, las otras nominadas eran Cynthia Erivo por "Wicked", Karla Sofía Gascón por "Emilia Pérez" y Fernanda Torres por la película brasileña "Ainda estou aquí" ("Aún estoy aquí").