“Emilia Pérez” y “Flow” pierden el Oscar como mejor película internacional; gana "Aún estoy aquí"

LOS ANGELES (AP) — "Ainda Estou Aqui" ("Aún estoy aquí"), una película brasileña sobre una familia desgarrada por la dictadura militar que gobernó Brasil durante más de dos décadas, ganó el Oscar el domingo a mejor película internacional.

La película de Walter Salles está protagonizada por Fernanda Torres en el papel de Eunice Paiva, la esposa de Rubens Paiva, un excongresista brasileño de izquierda que, en el apogeo de la dictadura militar del país en 1971, fue sacado de la casa de su familia en Río de Janeiro y nunca regresó.

El enfoque de "Ainda Estou Aqui", basada en las memorias del hijo de Paiva, Marcelo, es Eunice, la madre de cinco hijos que debe reconstruir la vida de su familia sin su esposo ni respuestas sobre su desaparición. Se desarrolla como un retrato de un tipo diferente de resistencia política: una de resistencia firme.

Eunice se niega a ceder ante el intento de la dictadura militar de quebrantarla a ella y a su familia. Cuando, en una escena, Eunice y sus hijos —ya sin su padre desaparecido desde hace tiempo— posan para una fotografía de periódico, ella les dice que sonrían.

"La sonrisa es una forma de resistencia", dijo Torres a The Associated Press. "No es que estén viviendo felices. Es una tragedia. Marcelo dijo recientemente algo que Eunice dijo y que yo nunca había escuchado: 'No somos una víctima. La víctima es el país'".

"Ainda Estou Aqui" es una historia profundamente brasileña, realizada por uno de los directores más aclamados del país (las películas de Salles incluyen "Estación Central" y "Diarios de motocicleta") y protagonizada por la hija de una de las mayores estrellas del país, Fernanda Montenegro. Ella aparece al final de la película como Eunice, ya mayor.

También fueron nominadas a mejor película internacional "Emilia Pérez", de Francia; "Flow," de Letonia; "Pigen med nålen" ("La chica de la aguja") de Dinamarca; y "The Seed of the Sacred Fig" ("La semilla de la higuera sagrada") de Alemania.