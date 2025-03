"Flow" gana el Oscar como Mejor Películas Animada; "gracias a mis gatos y perros", dijo el director

LOS ÁNGELES (AP) — La 97ª edición de los Premios de la Academia ya tiene una victoria sorpresiva. "Flow", la película letona muda, ganó el Oscar a la mejor película de animación, una victoria inesperada sobre "The Wild Robot" ("Robot salvaje") de DreamWorks Animations.

La victoria de "Flow", una parábola ecológica sobre un gato en un mundo inundado, es el primer Oscar en la historia para una película letona.

"Gracias a mis gatos y perros", expresó el director Gints Zilbalodis al aceptar el premio.

And the #Oscar Goes To…Flow for the Best Animated Feature Film! ?? #Oscars pic.twitter.com/H9UUWgcoH6