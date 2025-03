Coco 2 ya está en proceso, confirma Pixar: esta sería su fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Coco 2 ya está en marcha, reveló el CEO de Disney, Bob Iger, durante la junta anual de accionistas del estudio.

“¡Coco 2 de Disney y Pixar está oficialmente en proceso!”, confirmó la compañía de animación en su cuenta de X.

Disney and Pixar’s Coco 2 is officially in the works! pic.twitter.com/BtLzn2oIFP