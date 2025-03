Shakira regresa a CDMX: “No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de siete años de ausencia, Shakira se presentó en la Ciudad de México llevando su estrategia publicitaria basada en el “empoderamiento femenino”, lo que le permitió regresar a los escenarios con un tour de calibre internacional, que en promedio factura 39 millones de pesos por show en nuestro país.

La colombiana brindó ayer el primero de siete conciertos, donde ofreció un concierto de dos horas y media y una dedicatoria: “No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana… Gracias a ustedes logré mis sueños ¡les debo tanto México!”.

Hace unos días se presentó en Monterrey y Guadalajara, donde ofreció dos presentaciones en cada ciudad.

“Las mujeres ya no lloran World Tour” fue un recorrido discográfico dividido en tres partes, con los éxitos de sus discos Las mujeres ya no lloran, El Dorado y Loba. Así como el recuerdo de los primeros éxitos con los que cimbró a México y América latina con ¿Dónde están los ladrones? y Pies descalzos; además de versiones de Servicio de Lavandería y Fijación Oral Vol 1 y 2.

La barranquillera arrancó el concierto a las 22 horas, luego de una hora de espera y varias “olas” entre el público, ingresó con su séquito de bailarines caminando por un costado del escenario (incluida la influencer Chingu amiga) al ritmo del tema La huesera, para arrancar con la canción La fuerte (colaboración con Bizarrap que describe a una “loba” herida que consigue superar adversidades) y Girl like me.

El tema Las de la intuición emocionó a sus seguidores, especialmente a todos los que asistieron con pelucas moradas, en alusión a la temática del video de esa canción.

Después dio una probada de nostalgia con Estoy aquí para dirigirse al público:

“Hoy es una de las noches más especiales de la gira. Es la primera de siete en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Juntos estamos batiendo un récord histórico y eso es gracias a su cariño. Les prometo que hoy les daré todo lo que tengo. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana”.

Continuó con Empire que enlazó con el tema Inevitable, para después entonar Te felicito seguido de TQG (que originalmente es un dueto con Karol G).

En un segundo momento se dirigió al público consciente del significado detrás de los dos últimos temas (en alusión a las rupturas amorosas, y la propia a partir del divorcio con Gerard Piqué), además de lo que se venía como segunda parte del show:

"Estos últimos tres años no han sido fáciles para mí, pero si algo he aprendido es que de cada caída surge un vuelo más alto. Nosotras, cuando nos caemos, nos levantamos más fuertes. Si queremos llorar, lloramos. Y facturamos”.

Lo anterior hizo eco con tres temas: Poems to a horse y que no entonaba desde el Tour de la mangosta y luego Acróstico, que en la entrada del video sufrió un cambio ahora ya no se ve al lobo abandonando a su loba con sus dos lobeznos; secuencia que según allegados a la artista causó enojo en Piqué (padre de sus dos hijos, Sasha y Milan), quien le exigió retirar esa parte aludiendo daños a su imagen pública.

Luego vino una experiencia visual a partir de las coreografías y los movimientos de corte arabesco que Shakira domina en La bicicleta, cuya nueva estrofa elimina la referencia a su expareja entonándose ahora como “Que si a ‘ese tipo’ (en lugar de Piqué) le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona”. Siguieron Hips dont lie, La tortura, Monotonía, Addicted, Loca y Soltera.

El último tramo del show comprendió una dedicatoria especial para México acompañada del Mariachi Gama Mil para emprender Bruta, ciega, sordomuda, y después El jefe. Luego llegó su primer éxito nacional e internacional: Pies descalzos.

Foto: Ocesa

El final se avizoró con Te aviso, te anuncio, para después representarse en las pantallas los 10 mandamientos de una ‘Loba’, sobrenombre con el ya todos sus seguidores conocen a Shakira, para después escucharse la canción del mismo nombre.

Y después el cierre con "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", cuya estrofa “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se gritó al unísono.

A Shakira le restan seis fechas más en la capital mexicana: 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo en el Estadio GNP.